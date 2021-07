Gimnasia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver All Around Femenil Juegos Olímpicos 2021

Gimnasia

Se esperaba que fuera una coronación. Una carrera triunfal hacia la medalla de oro para la atleta de más alto perfil en los Juegos Olímpicos 2021.

Pero, de repente, el evento completo de mujeres este jueves es completamente diferente. Con el retiro de Simone Biles debido a un problema de salud mental, ahora es una competencia real.

Entonces, ¿quién va a ganar?

Hora y Canal All Around Femenil

Sede: Centro Gimnasia Ariake, Tokio, Japón

Hora: 7:50 pm de Japón. 5:50 am de México. 3:50 am PT / 6:50 am ET en Estados Unidos.

Canal: Claro Sports en Latinoamérica. Telemundo en Estados Unidos.

All Around Femenil en VIVO

Hay un campo fuerte de contendientes, y sus puntajes y habilidades están cerca. Aquí están nuestras mejores conjeturas para el podio:

Sunisa Lee, Estados Unidos

Lee se ubicó en tercer lugar en las eliminatorias, pero tiene un as en la manga: según las preliminares, su grado de dificultad será más alto que el de cualquiera, aparte de Biles. Eso le da una gran ventaja. Si logra sus rutinas, es posible que las otras gimnastas no puedan igualarla sin importar lo bien que lo hagan. La rutina de bares de Lee en particular es una maravilla, más difícil incluso que la que planeó Biles.

Rebeca Andrade, Brasil

Como segunda clasificada detrás de Biles, Andrade también se desliza automáticamente en el papel de favorito. Pocos predijeron que lo haría bien; ha luchado con lesiones en su carrera y Brasil nunca ha ganado una medalla de gimnasia olímpica femenina. Pero sus rutinas son comparables a las del resto del campo y podría ser la sorpresa.

Angelina Melnikova y Vladislava Urazova, Rusia

Melnikova fue la ganadora de la medalla de bronce en los campeonatos mundiales más recientes, en 2019. Tanto ella como Urazova fueron parte del equipo ruso que derrotó a Estados Unidos en la competencia por equipos después de que Biles se retiró. Los dos tienen fortalezas y debilidades similares (Melnikova es un poco más fuerte en la cancha y Urazova en la viga) y cualquiera de las dos podría ganar medallas con una buena actuación.

Tang Xijing, China

Sólo octava en la clasificación, es otra competidora que podría beneficiarse de su grado de dificultad. Su rutina de viga de equilibrio podría ser la mejor (sin contar a Biles). Ella también tiene el mayor honor en el campo, una medalla de plata detrás de Biles en los campeonatos mundiales.

Así que estamos listos para disfrutar de una gran competencia que no se puede perder, aquí les tendremos toda la información minuto a minuto.

