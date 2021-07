Fútbol

México dio un golpe de autoridad logrando una aplastante victoria 6-3 sobre Corea del Sur en los Cuartos de Final del Fútbol en los Juegos Olímpicos 2021.

El partido arrancó con Corea del Sur volcado al ataque intentando tomar ventaja, sin embargo al 13 Alexis Vega mandó un centro preciso que Luis Romo re-centro de cabeza para que Henry Martín solamente empujará poniendo el 1-0, al 17 Memo Ochoa salvaba su arco, pero 4 minutos después Kim sacó disparo para poner el empate, el duelo se mantenía parejo, pero al 30 Vega apareció con otro soberbio centro a Luis Romo que controló y fusiló de primera para poner el 2-1, al 38 un claro empujón de Kang sobre Uriel Antuna dentro del área le permitió a Sebastián Córdova poner el 3-1 desde el punto penal, en la recta final los Coreanos se volcaron al ataque, pero ya no hubo más.

Para el segundo tiempo, apenas a los 3 minutos Lee sacó tremendo bombazo para meter a Corea del Sur a la pelea, pero al 54 Henry Martín apareció de cabeza en un balón parado para poner el 4-2 que hundió a los Coreanos, al 64 Sebastián Córdova sacó tremendo bombazo para el 5-2, mientras que al 84 Diego Lainez realizó una gran jugada para servir a Eduardo Aguirre que no perdonó para el 6-2, los Coreanos todavía “adornarían” un poco el marcador al 90 con el 6-3 final.

Así, México firmó su boleto a las semifinales en Tokio donde se medirá a Brasil el martes a las 3:00 am (1:00 am PT / 4:00 am ET en Estados Unidos). México 6-3 Corea del Sur.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles México vs Corea del Sur 6-3 Fútbol Juegos Olímpicos 2021

Last modified: julio 31, 2021

