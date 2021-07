República Dominicana vs Corea del Sur EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Béisbol Juegos Olímpicos 2021

Béisbol

Gran juego nos espera este domingo 1 de agosto siguiendo con la actividad del Béisbol en los Juegos Olímpicos 2021 donde la República Dominicana buscará sumar un triunfo que los acerque a las semifinales, sin embargo tendrán que medirse a Corea del Sur que saldrá decidido a imponer su calidad en el Yokohama Stadium.

Hora y Canal República Dominicana vs Corea del Sur

Sede: Yokohama Stadium, Yokohama, Japón

Hora: 7:00 pm de Japón. 5:00 am de México. 6:00 am de República Dominicana. 3:00 am PT / 6:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Claro Sports en Latinoamérica. NBC en Estados Unidos.

República Dominicana vs Corea del Sur en VIVO

La selección de la República Dominicana cumplió con un buen papel en la fase de grupos de la competencia donde sumó un triunfo y una derrota, eso los tiene en este duelo de domingo.

Los Quisqueyanos tuvieron actividad por última vez el pasado jueves cuando se midieron a México en un duelazo de pitcheo que terminaron ganando apenas 1-0, antes habían caído ante Japón 4-3.

Por su parte, Corea del Sur corrió con la misma suerte en el Grupo B donde también cosecharon una victoria y una derrota para quedar segundos.

Shortstop Nick Allen (OAK AA) crushes a homer for Team USA to give them a 3-1 lead over reigning champs, South Korea!



pic.twitter.com/yshCmaInGc — Farm To Fame (@FarmToFame_) July 31, 2021

Los Coreanos vienen de una dura derrota apenas el día de ayer cuando fueron superados 4-2 por Estados Unidos, un par de días antes habían sufrido para vencer en extra-innings a Israel.

Tanto la República Dominicana como Corea del Sur saben de la importancia de este juego ya que ambos tienen aspiraciones reales de pelear por las medallas y un triunfo este domingo los pondría un paso más cerca del objetivo, sin embargo saben que será un duelazo de poder a poder, no hay un claro favorito. Al concluir el juego los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de las acciones y el score final. República Dominicana vs Corea del Sur.

República Dominicana vs Corea del Sur EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Béisbol Juegos Olímpicos 2021

Last modified: julio 31, 2021

Etiquetas: Béisbol Juegos Olimpicos 2020