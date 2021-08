Gran Premio de Hungría 2021 EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver, Posiciones Finales, Checo Pérez Formula 1

Formula 1

La primera mitad del Campeonato del Mundo de Fórmula 1 2021 concluye este fin de semana con el Gran Premio de Hungría, que una vez más se celebra en el Hungaroring de Budapest con su carrera este domingo 1 de agosto.

Hora y Canal Gran Premio de Hungría 2021

Sede: Hungaroring, Budapest, Hungría

Hora: 3:00 pm de Hungría. 9:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 7:00 am PT / 10:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Star Action en Latinoamérica. ESPN Deportes en Estados Unidos.

Gran Premio de Hungría 2021 EN VIVO

Será la primera carrera desde el Gran Premio de Gran Bretaña celebrado hace dos semanas, donde Lewis Hamilton de Mercedes y Max Verstappen de Red Bull Racing chocaron, lo que provocó que Verstappen chocara contra una pared de neumáticos a alta velocidad. Hamilton ganó la carrera, mientras que Verstappen tuvo que ser trasladado al hospital para un control, pero ese mismo día se le dio el visto bueno.

#HungarianGP



Primer cruce del fin de semana entre Hamilton y Verstappen 🤜🤛



pic.twitter.com/pwujtzBDzb — F1 + (@F1plus__) July 29, 2021

En contraste con las curvas rápidas y arrolladoras del circuito de Silverstone de la carrera anterior, Hungaroring es uno de los circuitos más lentos del calendario. El diseño actual se extiende a lo largo de 2.7 millas y consiste en una sucesión de curvas sin concesiones, lo que requiere depender de la tracción en las curvas lentas y, como resultado, el agarre mecánico del automóvil.

Esto hace que la gestión de los neumáticos sea especialmente importante.

Adelantar también es complicado aquí, y este es un factor importante al planificar la estrategia de carrera, ya que la posición en la pista es clave. La recta de salida y llegada ofrece la mejor oportunidad de adelantamiento en la carrera hacia la curva 1, una cuesta abajo a la derecha. La segunda curva también es cuesta abajo, aunque esta vez a la izquierda, ofreciendo otro posible lugar de paso.

De cara al fin de semana, Verstappen lidera el Campeonato de Pilotos de 2021 con 185 puntos. Hamilton es segundo con 177 puntos y Lando Norris de McLaren es tercero con 133 puntos. En el Campeonato de Constructores, Red Bull lidera con 289 puntos frente a los 285 de Mercedes y 163 de McLaren. El ganador del año pasado en Hungría fue Hamilton conduciendo para Mercedes.

Sin duda esperamos una gran carrera donde Lewis Hamilton intentará sumar un nuevo triunfo desde la Pole para seguir en la pelea por el título, Max Verstappen tendrá que buscar la victoria desde la tercera posición, mientras que el Checo Pérez partirá cuarto intentando meterse al podio.

Gran Premio de Hungría 2021 EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver, Posiciones Finales, Checo Pérez Formula 1

Last modified: julio 31, 2021

Etiquetas: Checo Pérez