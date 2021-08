Australia vs Suecia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semifinales Fútbol Femenil Juegos Olímpicos 2021

Fútbol

Se cierra la actividad de las Semifinales en el Fútbol Femenil de los Juegos Olímpicos 2021 este lunes 2 de agosto con un gran duelo donde Australia buscará seguir haciendo historia en la lucha por las medallas, pero tendrá una dura prueba cuando se midan a Suecia que llega en un gran momento listas para imponer su calidad en el Internacional de Yokohama.

Hora y Canal Australia vs Suecia

Sede: Estadio Internacional de Yokohama, Yokohama, Japón

Hora: 8:00 pm de Japón. 6:00 am de México. 4:00 am PT / 7:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Claro Sports en Latinoamérica. NBC en Estados Unidos.

Australia vs Suecia en VIVO

La selección de Australia ha sido la gran sorpresa de la competencia logrando meterse a unas semifinales por primera vez en su historia, ahora nadie les quita la ilusión de pelear por una medalla, sin nada que perder tienen todo para ganar.

🙌 ¡Vaya locura de partido!



⚽ Australia superó (3-4) a Gran Bretaña en la prórroga y jugará las semifinales de #Tokyo2020. pic.twitter.com/V5wxHzvJn2 — Eurosport.es (@Eurosport_ES) July 30, 2021

Las Matildas se midieron a la Gran Bretaña en los Cuartos de Final en un duelo muy cerrado que parecían perder, hasta que al 89 Sam Kerr puso el empate 2-2 con el que se fueron a los tiempos extra donde anotación de Mary Fowler y otro más de Kerr les terminaron dando el triunfo 4-3.

Por su parte, Suecia sigue demostrando su jerarquía y estando en búsqueda de su segunda final consecutiva en unos Juegos Olímpicos. Lo han hecho muy bien hasta ahora, pero saben que no pueden aflojar.

✅🇸🇪 Suecia se metió en semifinales de #Tokyo2020 tras imponerse a la anfitriona Japón (3-1).



📺 Vuelve a ver los goles del triunfo del combinado escandinavo en @Eurosport_ES pic.twitter.com/06DmwaeiEL — Eurosport.es (@Eurosport_ES) July 30, 2021

Las Suecas dieron un golpe de autoridad en los Cuartos de Final donde se midieron a las anfitrionas, Japón, logrando vencerlas claramente 3-1 con goles de Magdalena Eriksson, Stina Blackstenius y Kosovare Asllani.

Tanto Australia como Suecia saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones saldrán con todo por la victoria y la clasificación a la Final, no hay margen de error, la ganadora avanzará y la perdedor tendrá que ir por la medalla de Bronce. En los pronósticos las Suecas son favoritas, pero las Matildas saldrán por la campanada. Al concluir el juego los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Australia vs Suecia.

Australia vs Suecia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semifinales Fútbol Femenil Juegos Olímpicos 2021

Last modified: agosto 1, 2021

Etiquetas: Australia