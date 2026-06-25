Paraguay vs Australia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 3 Mundial 2026

Mundial 2026

¡DEFINIDO EL GRUPO D 🔥🔥🔥!



Estados Unidos tuvo un amargo cierre de sector al caer 3-2 ante Turquía, aunque eso no modifica su primera posición y que se medirá a Bosnia en 16avos.



En el otro duelo, Paraguay y Australia pactaron el 0-0 que les da el boleto a ambos a la fase… pic.twitter.com/GMKn40XCeD — Fulbox (@fulboxOficial) June 26, 2026

La fase de grupos del Mundial 2026 entra en territorio de máxima tensión y este jueves nos regalará una auténtica final adelantada. Paraguay y Australia se enfrentan en el Levi’s Stadium de San Francisco con la clasificación a la siguiente ronda en juego y sin margen para cometer errores.

Ambas selecciones llegan con tres puntos tras dos jornadas disputadas, por lo que el resultado de este compromiso podría definir gran parte de su destino en la Copa del Mundo. Una victoria significaría dar un paso enorme hacia los dieciseisavos de final, mientras que una derrota dejaría al perdedor al borde de la eliminación.

Paraguay apuesta nuevamente por su fortaleza defensiva

La Albirroja de Gustavo Alfaro ha mostrado dos caras completamente distintas en el torneo. Después de sufrir una dura goleada frente a Estados Unidos en su presentación, el conjunto sudamericano recuperó su esencia y reaccionó con una valiosa victoria por 1-0 sobre Turquía.

Ese triunfo devolvió la confianza a un equipo que basa gran parte de su éxito en el orden táctico, la intensidad defensiva y la disciplina colectiva.

Sin embargo, Paraguay tendrá una baja sensible para este encuentro. Miguel Almirón no estará disponible tras cumplir una suspensión, una ausencia que obliga al cuerpo técnico a encontrar nuevas alternativas para generar peligro en ataque.

La responsabilidad ofensiva recaerá principalmente en Julio Enciso, quien deberá asumir un papel protagonista para romper una defensa australiana que ha demostrado ser muy difícil de superar.

Australia busca confirmar su crecimiento internacional

Los Socceroos han vuelto a demostrar por qué son uno de los equipos más competitivos fuera de las grandes potencias tradicionales.

El equipo dirigido por Tony Popovic debutó con una sólida victoria por 2-0 ante Turquía y posteriormente cayó por el mismo marcador frente a Estados Unidos en un encuentro donde compitió durante largos tramos.

Australia destaca por su equilibrio entre líneas, su capacidad física y una estructura táctica que rara vez pierde el orden.

El mediocampo formado por Jackson Irvine y Aiden O’Neill será fundamental para controlar el ritmo del partido y evitar que Paraguay imponga su intensidad defensiva.

Además, la velocidad y el desequilibrio de Nestory Irankunda representan una de las principales armas ofensivas para castigar cualquier espacio que deje la defensa sudamericana.

La clave del partido estará en la batalla del mediocampo

Todo apunta a que el encuentro se definirá lejos de las porterías.

Sin Almirón en el campo, Paraguay perderá una de sus principales vías de salida y generación ofensiva, por lo que necesitará que sus mediocampistas ganen la lucha táctica contra Irvine y O’Neill.

Por su parte, Australia intentará aprovechar su capacidad física para desgastar a la Albirroja y encontrar espacios mediante transiciones rápidas.

Se espera un duelo muy cerrado, con pocas ocasiones claras de gol y una enorme carga emocional debido a todo lo que está en juego.

Pronóstico Paraguay vs Australia

La importancia del resultado, el estilo conservador de ambos entrenadores y el temor a cometer errores podrían convertir este partido en uno de los más tácticos de la jornada.

Paraguay cuenta con una defensa muy sólida, mientras que Australia ha demostrado ser un equipo extremadamente competitivo cuando enfrenta partidos de alta exigencia.

Pronóstico final:

Paraguay 1-1 Australia

Todo apunta a un encuentro equilibrado, intenso y de pocas anotaciones. Un empate parece el resultado más probable y podría terminar beneficiando a ambos equipos dependiendo de los resultados restantes del grupo.

Last modified: junio 25, 2026