Australia vs Egipto EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver 16avos de Final Mundial 2026

Mundial 2026

¡Los Faraones están a solo 90 minutos de firmar la hazaña más gloriosa en la historia de su país, o de ser devorado por una muralla defensiva que solo recibió gol en un partido! Este viernes el imponente AT&T Stadium de Dallas vibrará con los dieciseisavos de final entre Australia y Egipto. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Para ambas selecciones está es la oportunidad más grande de clasificar, saben que tienen el boleto a octavos al alcance, pero solo uno llegará.

La selección de Australia llega a Dallas con el cuchillo entre los dientes y una defensa sumamente sólida que apenas recibió dos goles en la fase de grupos, destacando su orden táctico y su imponente juego aéreo.

Enfrente está Egipto. Los Faraones avanzaron invictos y con la moral por las nubes en el grupo de Bélgica, demostrando una versatilidad ofensiva espectacular con cinco goleadores diferentes en lo que va del torneo.

¡El duelo será una partida de ajedrez física y veloz! Tony Popovic replegará a sus Socceroos en un bloque bajo muy ordenado liderado por su histórico portero Mathew Ryan, buscando castigar en contragolpes letales con la velocidad del joven Nestory Irankunda.

Pero la tarea defensiva será titánica: tendrán que contener los desmarques del legendario Mohamed Salah, quien busca su segundo gol en el certamen asociándose en espacios reducidos con el talentoso Omar Marmoush.

Por la tremenda jerarquía de sus piezas en ataque y su gran momento colectivo, las apuestas colocan a Egipto como favorita. Proyectamos un duelo sumamente cerrado -2.5 goles, perfilando un triunfo agónico de Egipto por 1-0. ¿Cuál es tu pronóstico?

Last modified: julio 2, 2026