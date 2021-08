Argentina vs Italia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Voleibol Juegos Olímpicos 2021

Voleibol

Seguimos con la intensa actividad de este martes 3 de agosto en los Cuartos de Final del Voleibol Masculino en los Juegos Olímpicos 2021, donde Argentina buscará demostrar que tiene todo para pelear por medallas, aunque tendrá que hacer un duelo perfecto ante Italia que saldrá a imponer su calidad en el Ariake Arena.

Hora y Canal Argentina vs Italia

Sede: Ariake Arena, Tokio, Japón

Hora: 5:00 pm de Japón. 3:00 am de México, Colombia y Perú. 5:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 1:00 am PT / 4:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Claro Sports en Latinoamérica. NBC en Estados Unidos. TyC Sports en Argentina.

Argentina vs Italia en VIVO

La escuadra de Argentina cumplió con una buena fase de grupos demostrando que sueña con las medallas. Después de 5 jornadas sumaron 3 victorias y par de descalabros para terminar terceros del sector B por debajo de Rusia y Brasil.

Estados Unidos no fue capaz y Argentina logra la clasificación.

Los Albicelestes tuvieron un cierre de fase de grupos espectacular ya que el pasado domingo no tuvieron piedad de Estados Unidos venciéndolos 3-0 con parciales 25-21, 25-23 y 25-23.

Por su parte, Italia también lo hizo realmente bien en la fase de grupos donde terminó segundo del sector A con 4 victorias y una sola derrota.

#ItaliaVenezuela

Signori e signore, la Nove, ovvero come l'asse Sbertoli-Piano-Juantorena chiude sigilla il 3-0. Notate come il centrale a muro va verso 4, bloccando l'accorcio dell'opposto. Praticamente muro a 0. Merito di Sbertoli e Piano.

La Azzurri cerró con todo la fase de grupos el pasado domingo cuando se midieron a Venezuela logrando doblegarlos 3-0 con parciales 25-22, 25-15 y 25-17.

Tanto Argentina como Italia saben de la importancia de este juego ya que ambos tienen la misión de ganar y avanzar a las semifinales en la lucha por las medallas. En los pronósticos los Europeos son ligeros favoritos, sin embargo los Albicelestes llegan motivados listos para sorprender y seguir soñando. Al concluir el juego los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de las acciones y el score final. Argentina vs Italia.

Argentina vs Italia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Voleibol Juegos Olímpicos 2021

