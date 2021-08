México vs Brasil EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semifinales Fútbol Juegos Olímpicos 2021

Fútbol

Partidazo de poder a poder tendremos este martes 3 de agosto en las semifinales del Fútbol de los Juegos Olímpicos 2021, donde México buscará asegurar medalla y demostrar que viene por el Oro cuando se tenga que medir a la siempre favorita Brasil que saldrá a dar un golpe de autoridad en el Kashima Stadium.

Como llegan las selecciones

La Selección Mexicana ha cumplido con un gran desempeño en la competencia viéndose muy solida, ahora el objetivo será meterse a la final y con ello asegurar una medalla, sin embargo saben que el de este martes será su partido más complicado de la competencia.

México llega con la motivación a tope tras la gran exhibición de los Cuartos de Final, el pasado domingo, cuando aplastaron 6-3 a Corea del Sur con dobletes de Henry Martín y Sebastián Córdova, así como goles de Luis Romo y Eduardo Aguirre.

Por su parte, Brasil siempre está obligado a ganar todos los torneos que se disputan en fútbol. Han cumplido llegando hasta estas semifinales, pero el objetivo es el Oro.

La Canarinha sufrió en la ronda de cuartos de final donde se midieron a Egipto en un duelo muy cerrado que terminaron definiendo a su favor con solitaria anotación de Matheus Cunha.

Tanto México como Brasil saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones tienen la misión de conseguir la victoria y con ello meterse a la final en la búsqueda del Oro, las dos tienen el máximo objetivo pero solamente una podrá avanzar, mientras que la perdedora tendrá que ir por el Bronce.

Estas dos selecciones recuerdan perfectamente la última vez que se enfrentaron en unos Juegos Olímpicos, ya que fue en la Final de Londres 2012 en el mítico Wembley. En aquella ocasión el Tricolor hizo historia al quedarse con la medalla de Oro tras vencer 2-1 a los brasileños con doblete de Oribe Peralta.

Hora y Canal México vs Brasil

El juego entre México vs Brasil se estará disputando en punto de las 5:00 pm de Japón; en Estados Unidos iniciará a la 1:00 am del Pacífico y 4:00 am del Este. Otros horarios son:

Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador: 2:00 am

México, Colombia, Panamá, Perú y Ecuador: 3:00 am

Chile, Paraguay, Bolivia y Venezuela: 4:00 am

Argentina, Uruguay y Brasil: 5:00 am

La transmisión del partido Brasil vs México en VIVO para la televisión será en exclusiva por el Canal 5 y Azteca 7 en TV Abierta para todo México, mientras que en los Estados Unidos será por Telemundo, en Brasil por SporTV y en el resto de Latinoamérica por Claro Sports. Por internet podrán seguir la cobertura minuto a minuto en vivo que se hará en las redes sociales de ambas federaciones que nos actualizarán con goles, asistencias y el marcador final.

México vs Brasil en VIVO

Así que la mesa esta servida para disfrutar de este excelente partido entre dos equipos de gran calidad que llegan con la mente puesta en ganar y pelear por el Oro. En los pronósticos la Canarinha es ligero favorito por su mayor jerarquía, pero la realidad es que el Tricolor llega en un gran momento y para nada sería sorpresa si se quedan con la victoria. Al concluir el juego los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. México vs Brasil.

