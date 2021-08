República Dominicana vs Japón EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Voleibol Femenil Juegos Olímpicos 2021

Voleibol

Seguimos con las emociones de la última jornada de la fase de grupos del Voleibol Femenil en los Juegos Olímpicos 2021 este lunes 2 de agosto, donde la República Dominicana buscará sumar un triunfo que les permita avanzar a la fase final, sin embargo tendrán que medirse a Japón que saldrá con todo sabiendo que no tiene margen de error en el Ariake Arena.

Hora y Canal República Dominicana vs Japón

Sede: Ariake Arena, Tokio, Japón

Hora: 7:40 pm de Japón. 5:40 am de México. 3:40 am PT / 6:30 am ET en Estados Unidos.

Canal: Claro Sports en Latinoamérica. NBC en Estados Unidos.

República Dominicana vs Japón en VIVO

La escuadra de la República Dominicana ha tenido una buena participación que las tiene soñando con avanzar a la fase final, sin embargo saben que no tienen margen de error después de que en 4 duelos suman una victoria y 3 derrotas.

🇩🇴🇩🇴¡Victoria Magistral! 🎉🎉 3 sets a 0 se imponen las dominicanas ante Kenia. Con mucha alegría felicitamos nuestras ganadoras por su gran partido, poniendo la República Dominicana por todo lo alto. ❤ pic.twitter.com/ODxmrSEmDm — Claro RD (@ClaroRD) July 31, 2021

Las Caribeñas vienen de una grandísima victoria el pasado jueves cuando se midieron a Kenia logrando doblegarlas 3-0 con parciales 25-19, 25-18 y 25-10, por lo que están motivadas.

Por su parte, Japón es la anfitriona y tiene la misión de avanzar, pero tendrán que cerrar con todo ya que ellas suman una victoria y 3 juegos perdidos.

Las Niponas vienen de una dura derrota el pasado sábado cuando se midieron a Corea del Sur en un choque cerrado que tuvo que irse hasta el quinto set donde se quedaron con la derrota.

Tanto la República Dominicana como Japón saben de la importancia de este partido dado que ambas se jugarán el boleto a la fase final, no hay margen de error, la vencedora avanzará y la perdedora quedará eliminada. Al concluir el juego los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de las acciones y el score final. República Dominicana vs Japón.

República Dominicana vs Japón EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Voleibol Femenil Juegos Olímpicos 2021

Last modified: agosto 2, 2021

Etiquetas: Canal República Dominicana vs Japón