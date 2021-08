Italia vs Francia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Baloncesto Juegos Olímpicos 2021

Baloncesto

Seguimos con la intensa actividad de los Cuartos de Final del Baloncesto en los Juegos Olímpicos 2021 cuando Italia busque demostrar que quiere una medalla, pero tendrá una dura prueba al medirse a Francia que saldrá decidido a imponer su calidad y buen momento en el Saitama Super Arena.

Hora y Canal Italia vs Francia

Sede: Saitama Super Arena, Saitama, Japón

Hora: 5:20 pm de Japón. 3:20 am de México, Colombia y Perú. 5:20 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 1:20 am PT / 4:20 am ET en Estados Unidos.

Canal: Claro Sports en Latinoamérica. Eurosport en Europa. NBC en Estados Unidos.

Italia vs Francia en VIVO

La escuadra de Italia cumplió con un buen papel en la fase de grupos logrando su clasificación en la segunda posición del sector B tras sumar par de victorias y una derrota, pero saben que hay mucho que mejorar para seguir en la pelea por las medallas.

La Azzurri cerró su participación en la fase de grupos el pasado viernes cuando lograron vencer 80-71 a Nigeria con destacada actuación de Nicolo Melli.

Por su parte, Francia fue la sorpresa en la fase de grupos al ganar los 3 partidos que disputaron, incluido un debut venciendo a Estados Unidos, sin embargo saben que de poco importará, ahora es cuando deben mostrar su mejor funcionamiento.

Les Bleus viene de un buen triunfo el pasado viernes cuando se midieron a Irán logrando doblegarlos 79-62 con 16 puntos de Thomas Heurtel.

Tanto Italia como Francia saben de la importancia de este juego ya que ambos llegan con la misión de avanzar y pelear por las medallas, hay una gran rivalidad, por lo que esperamos un duelo cerrado y emocionante. Los Galos son favoritos, pero la Azzurri tiene todo para competir. Al concluir el juego los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de las acciones y el score final. Italia vs Francia.

