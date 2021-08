República Dominicana vs Israel EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Béisbol Juegos Olímpicos 2021

Béisbol

Juegazo de eliminación tendremos este martes 3 de agosto en el Béisbol de los Juegos Olímpicos 2021, donde la República Dominicana buscará imponer su jerarquía y calidad para sumar un triunfo que los mantenga en la pelea, pero se medirán a Israel que ya ganó uno de estos juegos y ahora va por su segunda víctima al Yokohama Stadium.

Hora y Canal República Dominicana vs Israel

Sede: Estadio de Béisbol de Yokohama, Yokohama, Japón

Hora: 7:00 pm de Japón. 5:00 am de México y 6:00 am de República Dominicana. 3:00 pm PT / 6:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: Claro Sports en Latinoamérica. NBC en Estados Unidos.

República Dominicana vs Israel en VIVO

La novena de la República Dominicana ha tenido una actuación amarga en esta competencia estando al borde de la eliminación a pesar de haberse visto sólidos, sin embargo no han podido cerrar los juegos y eso los tiene a una derrota de quedar fuera.

¡Dolorosa derrota!.

Luego de un jonrón espectacular de Juan Francisco llegamos ganando 3-1 a la novena entrada.

Sin embargo, Korea vino desde atrás y anotó 3 en la última entrada para ganar el juego 4-3.

Aún tenemos chances, pero van dos inesperadas derrotas en la novena entrada. pic.twitter.com/bvBLvcOoYY — FRANKLIN MIRABAL (@Elreydelaradio) August 1, 2021

Los Quisqueyanos vienen de un durísmo descalabro en su partido pasado el domingo, cuando se midieron a Corea del Sur en un duelo que parecían ganar 3-1, sin embargo en la baja de la novena entrada recibieron 3 carreras para caer derrotados 3-4.

Por su parte, Israel ya cumplió en la competencia dado que lucía como el rival más débil y, al menos, ha asegurado la quinta posición, todo lo que venga será ganancia, por lo que irán por la sorpresa.

Los Europeos vienen de una escandalosa derrota el pasado domingo cuando se midieron a Corea del Sur siendo aplastados 11-1 en apenas 7 entradas.

Tanto la República Dominicana como Israel saben de la importancia de este juego ya que ambos tienen la misión de conseguir la victoria y seguir con vida en la pelea por las medallas, no hay margen de error, el equipo ganador seguirá con vida, mientras el perdedor quedará eliminado. Los Dominicanos son favoritos, pero no pueden confiarse. Al concluir el juego los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de las acciones y el score final. República Dominicana vs Israel.

