Argentina vs India EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semifinales Hockey Femenil Juegos Olímpicos 2021

Juegazo de poder a poder tendremos este miércoles 4 de agosto con la semifinal del Hockey sobre Césped Femenil en los Juegos Olímpicos 2021, donde Argentina buscará seguir haciendo historia y meterse a la pelea por la medalla de Oro, sin embargo tendrán que medirse a la India que también llega motivada lista para quedarse con el boleto en el Hockey Oi, campo norte.

Hora y Canal Argentina vs India

Sede: Estadio Hockey Oi, campo norte, Tokio, Japón

Hora: 7:00 pm de Japón. 5:00 am de México. 7:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 3:00 am PT / 6:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Claro Sports en Latinoamérica. NBC en Estados Unidos. TyC Sports en Argentina.

Argentina vs India en VIVO

La escuadra de Argentina es una potencia dentro de la disciplina y tiene la misión de volver a las medallas tras el fracaso del 2016 donde quedaron séptimas, antes habían ligado 4 juegos ganando medallas con dos platas y dos bronces.

#Tokyo2020 #Hockey ¡Las Leonas son semifinalistas! Derrotaron por 3-0 a Alemania en el sintético del estadio Oi. Reviví los goles de Albertarrio, Vicky Granatto y Valen Raposo 🇦🇷❤️ pic.twitter.com/zu8lSixjK9 — Argentina Amateur Deporte (@aadeporte) August 2, 2021

Las Leonas se vieron sólidas en los cuartos de final el pasado domingo cuando se midieron a Alemania logrando vencerlas 3-0 con anotaciones de Agustina Albertarrio, María Granatto y Valentina Raposo.

Por su parte, India está haciendo historia al meterse a estas semifinales por primera vez, intentando superar lo hecho en 1980 cuando quedaron en la cuarta posición.

Las Indias tuvieron un duelo sumamente duro en los cuartos de final donde se midieron a Australia logrando doblegarlas apenas 1-0 con solitaria anotación de Gurjit Kaur.

Tanto Argentina como India saben de la importancia de este juego ya que ambas tienen la misión de ganar y meterse a la pelea por la medalla de Oro. En los pronósticos las Leonas son favoritas por su mayor jerarquía, además que se han visto muy sólidas, pero saben que las Indias saldrán a “matar o morir” por la historia. Al concluir el juego los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de las acciones y el score final. Argentina vs India.

