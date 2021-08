Francia vs Eslovenia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semifinales Baloncesto Juegos Olímpicos 2021

Baloncesto

Gran partido tendremos este jueves 5 de agosto cerrando las semifinales del Baloncesto en los Juegos Olímpicos 2021, cuando Francia busque seguir con su paso perfecto y demostrar que va por la medalla de Oro, sin embargo tendrán que medirse a Eslovenia que llega en un gran momento listos para seguir con su competencia histórica en el Saitama Super Arena.

Hora y Canal Francia vs Eslovenia

Sede: Saitama Super Arena, Saitama, Japón

Hora: 8:00 pm de Japón. 6:00 am de México, Colombia, Ecuador y Perú. 8:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 4:00 am PT / 7:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Claro Sports en Latinoamérica. NBC en Estados Unidos. Eurosport en Europa

Francia vs Eslovenia en VIVO

La selección de Francia ha cumplido con un gran torneo manteniéndose con paso perfecto al ganar los 4 partidos que han disputado (incluido uno sobre Estados Unidos), sin embargo saben que es momento de mostrar su mejor nivel si aspiran a las medallas.

Les Bleus tuvieron un duelo muy cerrado en cuartos de final donde se enfrentaron a Italia logrando doblegarlos 84-75 con gran actuación de Rudy Gobert y Nicolas Batum.

Por su parte, Eslovenia ha hecho historia logrando meterse a estas semifinales en su primera participación Olímpica, pero ahora van por las medallas tras el gran nivel que han mostrado.

#Tokyo2020 |

Eslovenia 🇸🇮 94 – 70 🇩🇪 Alemania

Victoria clara de Eslovenia, que a una gran versión de Doncic (20 pts/ 11 reb y 26 val) sumó un partido brutal de Z.Dragic.

📊 Dragic 27 pts (5 T3)/ 6 rebotes y 37 valoración.

#Basketball pic.twitter.com/27U9juGBIC — Bauhauss (@JBauhauss) August 3, 2021

Los Eslovenos, de la mano de Luka Doncic, no tuvieron demasiadas complicaciones en los cuartos de final donde terminaron aplastando 94-70 a Alemania con 27 puntos de Zoran Dragic.

Tanto Francia como Eslovenia saben de la importancia de este juego ya que ambos llegan con paso perfecto y el objetivo será la medalla de Oro. En los pronósticos es difícil dar un favorito, los Galos se han visto mejor en conjunto, pero los Eslovenos tienen a Doncic que puede resolver por si solo el juego. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de las acciones y el score final. Francia vs Eslovenia.

Francia vs Eslovenia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semifinales Baloncesto Juegos Olímpicos 2021

