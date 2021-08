Australia vs Bélgica EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Medalla de Oro Hockey Juegos Olímpicos 2021

Juegos Olímpicos 2021

Partiadzo de poder a poder tendremos este jueves 5 de agosto en la pelea por la medalla de Oro en el Hockey Masculino de los Juegos Olímpicos 2021 donde Australia buscará lo que sería su segunda medalla de Oro en su historia, pero tendrán que medirse a Bélgica que saldrá con sed de revancha al Hockey Oi.

Hora y Canal Australia vs Bélgica

Sede: Estadio Hockey Oi, campo norte, Tokio, Japón

Hora: 7:00 pm de Japón. 5:00 am de México, Colombia y Perú. 7:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 3:00 am PT / 6:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Claro Sports en Latinoamérica. NBC en Estados Unidos.

Australia vs Bélgica en VIVO

La selección de Australia es una potencia de la disciplina, sin embargo en el 2016 fracasaron quedándose fuera de las medallas. En 2012 y 2008 se quedaron con el bronce, mientras que en 2004 se colgaron su única medalla de Oro hasta ahora.

Los Kookaburras se vieron sólidos en las semifinales el pasado martes cuando se midieron a Alemania logrando vencerlos 3-1 con goles de Tim Brand, Blake Govers y Lachlan Sharp.

Por su parte, Bélgica vuelve a una final de Olímpicos tras perderla en 2016 a manos de Argentina, así que en esta segunda oportunidad irán por su primer Oro de la competencia para ellos.

Los Leones Rojos dieron un golpe de autoridad en las semifinales donde se midieron a India logrando una contundente victoria 5-2 con hat-trick de Alexander Hendrickx y goles de Loick Luypaert y John John Dohmen.

Tanto Australia como Bélgica saben de la importancia de este juego ya que ambos tienen la misión de ganar quedarse con la medalla de Oro. Es difícil dar un pronóstico ya que los Kookaburras son una potencia, pero los Leones Rojos tienen una gran generación que se quedó cerca hace 5 años y que ahora va con todo. Al concluir el juego los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de las acciones y el score final. Australia vs Bélgica.

