Egipto vs España EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Medalla de Bronce Handball Juegos Olímpicos 2021

Gran juego tendremos este sábado 7 de agosto con el duelo por la medalla de Bronce en el Handball de los Juegos Olímpicos 2021, donde Egipto buscará hacer historia en la pelea por su primera medalla de la disciplina, pero tendrán que medirse a España que saldrá a imponer su jerarquía en el Nacional de Yoyogi.

Hora y Canal Egipto vs España

Sede: Gimnasio Nacional de Yoyogi, Tokio, Japón

Hora: 5:00 pm de Japón. 3:00 am de México, Colombia, Ecuador y Perú. 5:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 1:00 am PT / 4:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Claro Sports en Latinoamérica. NBC en Estados Unidos. Eurosport en Eurosport.

Egipto vs España en VIVO

La selección de Egipto ha hecho historia logrando meterse a la pelea por medallas por primera vez, pero no es suficiente, quieren quedarse con el bronce para redondear esta histórica participación.

🇫🇷 No hubo sorpresa y la selección de Francia jugará la final ante Dinamarca tras doblegar a Egipto.



🥉 Los faraones, rivales de los #Hispanos en la lucha por el bronce.



📺 Vive cada momento imperdible en la App de @Eurosport_ES.#Tokyo2020 pic.twitter.com/7PtoGWVZP7 — Eurosport.es (@Eurosport_ES) August 5, 2021

Los Faraones lucharon como pudieron en semifinales, sin embargo terminaron cayendo 27-23 ante Francia, habían llegado a ese partido tras doblegar a Alemania en cuartos de final.

Por su parte, España es uno de los equipos referentes de la competencia y van por su cuarta medalla de bronce en los últimos 7 juegos. Después de no clasificar en 2016 van por el podio.

La Furia Roja tuvo un buen partido en semifinales donde les toco enfrentarse al máximo favorito, Dinamarca, en un choque donde compitieron, pero terminaron cayendo 27-23. En cuartos de final habían vencido 34-33 a Suecia.

Tanto Egipto como España saben de la importancia de este partido dado que ambos tienen la misión de ganar y meterse al podio. En los pronósticos los Hispanos son favoritos por su mayor jerarquía, pero los Faraones están motivados para llevarse el bronce. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Egipto vs España.

