Argentina vs Brasil EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Medalla de Bronce Voleibol Juegos Olímpicos 2021

Gran juego tendremos este viernes 6 de agosto con el Clásico Sudamericano por la medalla de Bronce en el voleibol de los Juegos Olímpicos 2021, donde Argentina buscará redondear su gran torneo con una medalla que sería histórica, sin embargo tendrán una prueba muy dura cuando se enfrenten a Brasil que saldrá a imponer su calidad en el Ariake Arena.

Hora y Canal Argentina vs Brasil

Sede: Ariake Arena, Tokio, Japón

Hora: 1:30 pm de japón (sábado). 11:30 pm de México, Colombia, Ecuador y Perú. 1:30 am de Argentina, Brasil y Uruguay (sábado). 9:30 pm PT / 00:30 am ET en Estados Unidos.

Canal: Claro Sports en Latinoamérica. TyC Sports en Argentina. NBC en Estados Unidos.

El cuadro de Argentina ha cumplido con un gran papel en esta competencia metiéndose a semifinales por primera vez desde Sidney 2000, pero ahora irán por lo que significaría su segunda medalla en su historia de la disciplina tras haber ganado Bronce en 1988.

La Albiceleste viene de una dura derrota en semifinales donde se midieron a Francia siendo aplastados 3-0 con parciales 25-22, 25-19 y 25-22.

Por su parte, Brasil fracasó en la competencia ya que se ha consolidado como el rival a vencer, son los vigentes campeones Olímpicos y sumaban 4 finales seguidas, por lo que saben no pueden dejar ir el bronce.

Los Canarinhos sufrieron un duro golpe en las semifinales donde se midieron a Rusia en un duelo en el que ganaron el primer set 25-18, sin embargo terminaron siendo superados en los tres siguientes con parciales 21-25, 24-26 y 23-25 para quedar eliminados.

Tanto Argentina como Brasil saben de la importancia de este partido dado que ambos quieren quedarse con la medalla en su cierre de participación. En los pronósticos los Canarinho son favoritos, sin embargo los Albicelestes lucharán con todo por la sorpresa. Al concluir el juego los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de las acciones y el score final. Argentina vs Brasil.

