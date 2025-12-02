España vs Alemania EN VIVO Hora y Canal Por Internet Final UEFA Nations League Femenina 2025

Selecciones

Este martes 2 de diciembre, el Estadio Metropolitano se vestirá de gala para una noche histórica. La Selección de España femenina recibe a la Selección de Alemania femenina en el partido de vuelta de la final de la UEFA Women’s Nations League, con un título en juego y con un país entero empujando desde las gradas.

España llega con el depósito de confianza lleno, con la sensación de que esta generación ya no compite: domina. En casa, el ritmo, la posesión y la personalidad suelen teñirse de rojo. Alemania, en cambio, aterriza en Madrid con la obligación de dar un paso al frente, sabiendo que si la Roja golpea primero, el partido puede inclinarse de forma definitiva en cuestión de minutos.

La ida en Kaiserslautern: resistencia, carácter y un empate que lo deja todo abierto

El primer asalto de esta gran final a doble partido se disputó en Kaiserslautern, donde España consiguió salir con vida a pesar del dominio alemán. Las germanas impusieron su físico, su presión alta y su intensidad táctica hasta pasado el minuto 50, cuando la reacción española equilibró las fuerzas. El 0-0 final fue celebrado como una auténtica victoria emocional por parte de la Roja.

Fue un partido de máxima exigencia. Alemania empujó con fuerza durante buena parte del encuentro y España tuvo que resistir sin perder su identidad. Ahí emergieron figuras decisivas como Cata Coll, monumental bajo los palos, y Irene Paredes, heroica con un despeje sobre la línea que evitó el gol que pudo cambiar la historia de la final. “Ahora sí que queda una final a un partido”, resumió Alexia Putellas tras el encuentro.

España quiere imponer su juego en casa

Con el Metropolitano como aliado, España pretende que el partido de vuelta sea distinto al de la ida. La campeona del mundo quiere que el balón, el ritmo y la pausa marquen el paso del encuentro, buscando desactivar la agresividad alemana desde el control del juego. Futbolistas como Aitana Bonmatí, Alexia Putellas y Mariona Caldentey están llamadas a gobernar la noche desde el talento, la posesión y la inspiración en los momentos decisivos.

La sensación es clara: con España al mando del balón, el partido puede empezar a inclinarse hacia el lado local. El reto será transformar dominio en ocasiones y ocasiones en goles, algo que no fue posible en Alemania.

Alemania no cambia su plan: presión alta y transiciones rápidas

Alemania llega a Madrid convencida de que el planteamiento de la ida fue eficaz. Presión intensa, despliegue físico, transiciones veloces y castigar cualquier error rival seguirá siendo su hoja de ruta. Las germanas saben que marcar primero podría romper el guion emocional de la final, silenciar momentáneamente el estadio y trasladar toda la presión al equipo español.

Sin embargo, también son conscientes de que dejarse llevar por el ambiente del Metropolitano puede resultar letal. El equilibrio entre agresividad y control emocional será una de las claves del desenlace.

Hora y dónde ver EN VIVO la final España vs Alemania

El partido de vuelta de la final de la Women’s Nations League se disputará el lunes 2 de diciembre a las 18:30 horas. El encuentro podrá seguirse EN VIVO por La 1 y RTVE Play, en una tarde que promete quedar marcada en la historia del fútbol femenino español.

No será solo una final: será la oportunidad de cerrar un título grande ante una de las selecciones más poderosas del continente.

Una generación que quiere volver a hacer historia

España llega a esta cita como campeona del mundo, con una generación que ha demostrado saber competir, sufrir y dominar. La vuelta ante Alemania es una nueva prueba de fuego para un equipo que ha aprendido a moverse entre la presión, el talento y el carácter competitivo. El Metropolitano será juez y escenario de una noche destinada a quedar en la memoria del fútbol europeo.

Last modified: diciembre 2, 2025