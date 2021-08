Brasil vs Estados Unidos EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Medalla de Oro Voleibol Femenil Juegos Olímpicos 2021

Voleibol

Juegazo de poder a poder tendremos este sábado 7 de agosto con el cierre de las actividades del Voleibol con la final del femenil salón en los Juegos Olímpicos 2021, donde Brasil buscará alzarse la victoria y recuperar la hegemonía de la competencia, sin embargo tendrán que medirse a Estados Unidos que llega en un gran momento listas para salir con el oro del Ariake Arena.

Hora y Canal Brasil vs Estados Unidos

Hora: 1:30 pm de japón (domingo). 11:30 pm de México, Colombia, Ecuador y Perú. 1:30 am de Argentina, Brasil y Uruguay (domingo). 9:30 pm PT / 00:30 am ET en Estados Unidos.

Canal: Claro Sports en Latinoamérica. TyC Sports en Argentina. NBC en Estados Unidos.

Brasil vs Estados Unidos en VIVO

La escuadra de Brasil venía dominando totalmente esta compitiendo, sin emabargo justamente cuando fueron anfitrionas hace 5 años se quedaron en cuartos de final, por lo que ahora buscarán revancha y recuperar la medalla de Oro que habían ganado en 2012 y 2008.

Las Canarinhas no tuvieron problemas en la ronda de semifinales donde se midieron a Corea del Sur logrando vencerlas 3-0 con parciales 25-16, 25-16 y 25-16.

Por su parte, Estados Unidos tendrá una nueva oportunidad de quedase con la medalla de Oro, algo que nunca han conseguido tras perder las finales de 2008 y 2012 (justamente ante las brasileñas), así como el bronce en 2016, llegan en un gran momento.

Las Norteamericanas tuvieron un duelo espectacular en semifinales donde aplastaron 3-0 a Serbia con parciales 25-19, 25-15 y 25-23.

Tanto Brasil como Estados Unidos saben de la importancia de este juego ya que ambas van con todo por la medalla de Oro, no hay margen de error, la vencedora se proclamará campeona olímpica, mientras que la perdedor se irá con un amargo sabor de boca. En los pronósticos las Norteamericanas son ligeras favoritas, pero para nada se puede asegura que van a vencer a unas Canarinhas que tienen todo para competir. Al concluir el juego los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de las acciones y el score final. Brasil vs Estados Unidos.

