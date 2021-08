Grecia vs Serbia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Medalla de Oro Waterpolo Juegos Olímpicos 2021

Juegos Olímpicos 2021

Concluye la actividad de los Juegos Olímpicos 2021 este domingo 8 de agosto con el duelo por la medalla de Oro en el Waterpolo donde Grecia buscará redondear esta espectacular competencia, sin embargo tendrán que medirse al campeón Olímpico vigente, Serbia, que saldrá con todo al Tokyo Tatsumi International Swimming Center.

Hora y Canal Grecia vs Serbia

Sede: Tokyo Tatsumi International Swimming Center, Tokio, Japón

Hora: 4:30 pm de Japón. 2:30 am de México, Colombia y Ecuador. 4:30 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 00:30 am PT / 3:30 am ET en Estados Unidos.

Canal: Claro Sports en Latinoamérica. NBC en Estados Unidos.

Grecia vs Serbia en VIVO

La selección de Grecia ha hecho historia en esta competencia metiénodse a la final por primera vez, sin embargo llegan en un gran momento y lucharán con todo para quedarse con la medalla de Oro.

Los Griegos se vieron realmente bien en las semifinales donde se midieron a Hungría logrando vencerlos 9-6 con gran actuación de Stylianos Argyropoulos.

Por su parte, Serbia es el vigente campeón Olímpico y ha venido con paso ascendente tras una fase de grupos irregular, sin embargo ahora van con todo por el bicampeonato.

Los Serbios lograron una espectacular remontada en las semifinales donde se midieron a España en un duelo que perdían 5-7 hasta el tercer cuarto donde se llevaron el triunfo 10-9 comandados por Dusan Mandic.

Tanto Grecia como Serbia saben de la importancia de este juego ya que ambos quieren colgarse la medalla de Oro, lo han hecho muy bien, pero no hay margen de error. En los pronósticos los Serbios son muy ligeros favoritos, pero los Griegos llegan en un gran momento. Al concluir el juego los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de las acciones y el marcador final. Grecia vs Serbia.

Last modified: agosto 7, 2021

