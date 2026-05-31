Estados Unidos vs Senegal EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso rumbo Mundial 2026

Amistosos

STARTING SUMMER WITH A VICTORY! pic.twitter.com/SoCdOtXLRV — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) May 31, 2026

¿La urgencia de Pochettino o el poderío defensivo de Senegal? ¡La preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026 se pone al rojo vivo este domingo en Charlotte cuando la selección de los Estados Unidos reciba a los Leones de la Teranga en un partido amistoso inédito. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

El cuadro norteamericano necesita reconciliarse con su afición tras los últimos tropiezos, mientras que los africanos buscan demostrar su jerarquía de cara al torneo veraniego.

La selección de los Estados Unidos llega a este compromiso con una presión importante sobre los hombros de su técnico, Mauricio Pochettino.

El Team USA arrastra dos derrotas consecutivas en suelo patrio ante rivales de élite como Portugal y Bélgica, donde la zona baja dejó muchas dudas al conceder 7 anotaciones.

Aunque la ofensiva estadounidense ha respondido con buena pegada marcando dos o más goles en cinco de sus últimos seis juegos, Pochettino sabe que este domingo es vital ajustar las tuercas defensivas antes de medirse a Alemania la siguiente semana y encarar el debut mundialista.

Pero cuidado, que enfrente estará un sinodal de auténtico peligro. Senegal, dirigido por Pape Thiaw, viaja a Carolina del Norte con un bloque defensivo que es una auténtica muralla, permitiendo goles en solo tres de sus pasados doce partidos.

Los Leones africanos quieren sacudirse las dudas de sus recientes juegos como visitantes y regalarse un triunfo de prestigio internacional que los catapulte con toda la confianza del mundo a la justa veraniega.

Los pronósticos esperan un duelo sumamente disputado donde la velocidad de los ataques pondrá a prueba a ambas escuadras, apuntando a que el orden colectivo y el gran momento defensivo de los senegaleses podría inclinar la balanza en contra de los locales en un cierre dramático.

Nuestro pronóstico es un empate 1-1. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: mayo 31, 2026