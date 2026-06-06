Estados Unidos vs Alemania EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso rumbo Mundial 2026

Amistosos

¡ALEMANIA LE GANÓ A ESTADOS UNIDOS! 🇩🇪✅



🔎 Los de Julian Nagelsmann sacaron ventaja rápido con Havertz y, tras el empate de Robinson, se llevaron la victoria de la mano de Sané



➡️ Los europeos están en la zona mundialista junto a Curazao, Costa de Marfil y Ecuador



➡️ Los… pic.twitter.com/cJjtcqIVE7 — Diario Olé (@DiarioOle) June 6, 2026

¿La personalidad del Team USA de Mauricio Pochettino o el rodillo demoledor de la Alemania de Julian Nagelsmann? ¡La recta final de preparación de cara a la Copa del Mundo 2026 nos regala un sábado de gala absoluta cuando el coanfitrión Estados Unidos reciba a la tetracampeona del mundo en el Soldier Field de Chicago. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Es la prueba de fuego definitiva para el conjunto de las Barras y las Estrellas antes de su debut veraniego, y enfrente tendrán a una de las selecciones más encendidas de todo el planeta.

El conjunto de los Estados Unidos llega a este compromiso con las expectativas por las nubes y con ganas de demostrar que tiene el nivel para competirle de tú a tú a los gigantes de Europa.

Tras haber vencido 3-2 a Senegal el pasado fin de semana en Charlotte, los dirigidos por Mauricio Pochettino afrontan su ensayo general más exigente. Pochettino sabe perfectamente que su zona defensiva tendrá que rozar la perfección para contener el arsenal rival, por lo que buscará arropar a sus figuras y aprovechar la velocidad al contragolpe para regalarle un triunfo a su afición antes de encarar el Grupo D del Mundial frente a Paraguay.

Pero cuidado, que la aduana en Chicago será una auténtica pesadilla. La selección de Alemania llega a territorio norteamericano habiendo recuperado por completo su chapa de candidato natural al título de la mano de Julian Nagelsmann.

La «Mannschaft» arrastra una impresionante racha de ocho victorias consecutivas en todas las competencias, presumiendo un balance demoledor de 26 goles anotados y apenas 5 permitidos tras haber despachado 4-0 a Finlandia hace unos días.

Con un bloque colectivo que combina juventud, pegada y dinamismo puro, los teutones saldrán a devorarse la cancha decididos a mantener el paso perfecto ya pensando en la Copa del Mundo.

Los pronósticos esperan un partido sumamente intenso, de ida y vuelta y con muchas llegadas en las áreas, donde el gran momento futbolístico, la profundidad de plantilla y el ritmo demoledor de Alemania los colocan como claros favoritos para llevarse un triunfo apretado en un cierre dramático.

Nuestro pronóstico: Victoria de Alemania 2-1. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: junio 6, 2026