Dinamarca vs Grecia EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 8 Eliminatorias UEFA Mundial 2026

Este domingo, Dinamarca y Grecia se enfrentan en el Parken Stadium de Copenhague, en un duelo crucial del Grupo C de las Eliminatorias Europeas rumbo al Mundial 2026.

Con cuatro puntos de ventaja, los daneses quieren consolidar su liderato ante una selección griega que busca mantenerse con vida en la clasificación.

⚽ PREVIA DEL PARTIDO

La Dinamarca de Brian Riemer llega en plena forma.

El pasado jueves, aplastó 6-0 a Bielorrusia, con doblete de Rasmus Højlund y tantos de Patrick Dorgu, entre otros.

Fue una demostración total de autoridad que les permitió alcanzar los mismos puntos que Escocia y mejorar su diferencia de goles a +9.

El conjunto danés acumula cuatro partidos consecutivos sin recibir gol y cinco victorias en sus últimos nueve encuentros bajo el mando de Riemer.

Ubicados en el puesto 20 del ranking FIFA, Dinamarca busca su tercera clasificación mundialista consecutiva, y una victoria ante Grecia los dejaría a un paso del objetivo.

🇬🇷 ASÍ LLEGA GRECIA

Por su parte, Grecia, dirigida por Ivan Jovanovic, vive una situación más complicada.

Tras caer 3-0 ante Dinamarca en el partido anterior y desperdiciar una ventaja en Glasgow frente a Escocia —donde perdió 3-1—, el equipo helénico ocupa el tercer lugar del grupo, a cuatro puntos de la cima.

A pesar de haber iniciado con buenas victorias, los griegos necesitan ganar los tres partidos restantes para mantener viva la esperanza de llegar a la repesca.

Si pierden en Copenhague y Escocia vence a Bielorrusia, su sueño de volver a un Mundial después de 2014 se habrá terminado.

🔮 PRONÓSTICO FINAL

Todo apunta a un triunfo danés. La selección local atraviesa su mejor momento y podría dar un paso decisivo hacia la clasificación directa al Mundial 2026, dejando a Grecia prácticamente sin opciones.

Pronóstico: Dinamarca 2 – 1 Grecia.

Last modified: octubre 11, 2025