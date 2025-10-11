Dinamarca vs Grecia EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 8 Eliminatorias UEFA Mundial 2026

Este domingo, Dinamarca y Grecia se enfrentan en el Parken Stadium de Copenhague, en un duelo crucial del Grupo C de las Eliminatorias Europeas rumbo al Mundial 2026.
Con cuatro puntos de ventaja, los daneses quieren consolidar su liderato ante una selección griega que busca mantenerse con vida en la clasificación.
⚽ PREVIA DEL PARTIDO
La Dinamarca de Brian Riemer llega en plena forma.
El pasado jueves, aplastó 6-0 a Bielorrusia, con doblete de Rasmus Højlund y tantos de Patrick Dorgu, entre otros.
Fue una demostración total de autoridad que les permitió alcanzar los mismos puntos que Escocia y mejorar su diferencia de goles a +9.
El conjunto danés acumula cuatro partidos consecutivos sin recibir gol y cinco victorias en sus últimos nueve encuentros bajo el mando de Riemer.
Ubicados en el puesto 20 del ranking FIFA, Dinamarca busca su tercera clasificación mundialista consecutiva, y una victoria ante Grecia los dejaría a un paso del objetivo.
🇬🇷 ASÍ LLEGA GRECIA
Por su parte, Grecia, dirigida por Ivan Jovanovic, vive una situación más complicada.
Tras caer 3-0 ante Dinamarca en el partido anterior y desperdiciar una ventaja en Glasgow frente a Escocia —donde perdió 3-1—, el equipo helénico ocupa el tercer lugar del grupo, a cuatro puntos de la cima.
A pesar de haber iniciado con buenas victorias, los griegos necesitan ganar los tres partidos restantes para mantener viva la esperanza de llegar a la repesca.
Si pierden en Copenhague y Escocia vence a Bielorrusia, su sueño de volver a un Mundial después de 2014 se habrá terminado.
🔮 PRONÓSTICO FINAL
Todo apunta a un triunfo danés. La selección local atraviesa su mejor momento y podría dar un paso decisivo hacia la clasificación directa al Mundial 2026, dejando a Grecia prácticamente sin opciones.
Pronóstico: Dinamarca 2 – 1 Grecia.