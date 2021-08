Béisbol

La República Dominicana hizo historia al vencer 10-6 a Corea del Sur en el duelo por la medalla de Bronce en el Béisbol de los Juegos Olímpicos 2021.

El juego no pudo arrancar de mejor manera para República Dominicana ya que en la primera alta Emilio Bonifacio abrió con doble, tras eso vino un ponche, pero Home Run de Julio Rodríguez los ponía al frente 2-0, lo siguió Juan Francisco con otro Home Run, pero eso no sería todo ya que Charlie Valerio mandó un fly de sacrificio para que Johan Mieses pusiera el 4-0. A partir de la segunda entrada Corea del Sur empezó a reaccionar con una anotación en la segunda y otra en la cuarta. Para el quinto episodio un doblete de Melky Cabrera mandó a Johan Mieses al home para el 5-2, sin embargo en la baja de esa misma quinta entrada Corea respondió con 4 carreras para tomar ventaja 5-6.

Para el sexto y séptimo episodio no hubo daño, pero para la octava entrada apareció el poder de la República Dominicana con Jeison Guzmán abriendo con sencillo, un toque de bola lo puso en segunda, Erick Mejia bateaba sencillo para colocar hombres en primera y tercera, la casa se llenó con base a Julio Rodríguez, un wild pitch trajo el empate, pero un doblete de Juan Francisco impulsó dos más, pero no fue todo ya que Johan Mieses apareció con tremendo Home Run para traer dos más y perfilar el triunfo de la República Dominicana, aunque Corea intentó reaccionar en la baja de la novena poniendo hombres en posición de anotar, pero ya no hubo más.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Score República Dominicana vs Corea 10-6 Medalla de Bronce Béisbol Juegos Olímpicos 2021

Etiquetas: Béisbol Juegos Olimpicos 2020