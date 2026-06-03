Panamá vs República Dominicana EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso rumbo Mundial 2026

Amistosos

🇵🇦 TRIUNFO EN LA DESPEDIDA DE SU GENTE



👏 Panamá derrotó 4-2 a República Dominicana en un Amistoso en el Estadio Rommel Fernández



⚽ Tomás Rodríguez, Griffith, Waterman y Barría. Díaz y Japa



🔜 La Selección ganadora jugará contra Bosnia y Herzegovina continuando su preparación… pic.twitter.com/l96UiluSDW — SportsCenter (@SC_ESPN) June 4, 2026

¿La fiesta de despedida de la Marea Roja o la sorpresa de los Quisqueyanos en el Rommel Fernández? ¡La preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026 nos regala una noche sumamente emotiva en Centroamérica este miércoles cuando la selección de Panamá se despida de su gente enfrentando a la República Dominicana. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

El conjunto canalero salta a la cancha con la mira puesta en regalarle una última alegría a su afición antes de empacar maletas rumbo al Mundial, mientras que los visitantes quieren demostrar su crecimiento en la región.

La selección de Panamá llega a este compromiso con el ánimo por las nubes tras una valiente exhibición el fin de semana pasado en Río de Janeiro, donde a pesar de caer ante el gigante Brasil, demostraron una tremenda personalidad en la cancha del mítico Maracaná y se dieron el lujo de perforar las redes rivales en dos ocasiones.

Consolidada como la gran potencia emergente de Centroamérica bajo la batuta del técnico Thomas Christiansen, la escuadra panameña buscará aprovechar la velocidad por las bandas y el gran momento colectivo de sus figuras para sellar un triunfo contundente en casa que que les de confianza antes de iniciar su aventura mundialista en Norteamérica.

Pero cuidado, que enfrente estará una selección de la República Dominicana que, a pesar de quedarse con las ganas de ir a su primer Mundial tras quedar fuera en la segunda ronda ante Jamaica, viaja a Ciudad de Panamá con la firme intención de cerrar su ciclo con la frente en alto.

Los dirigidos por Marcelo Neveleff han mostrado chispazos de muy buen fútbol ofensivo mostrando un crecimiento sostenido en los últimos años.

Los pronósticos esperan un partido bastante dinámico y dominado por los locales, proyectando que la jerarquía, el ritmo competitivo y el tremendo apoyo de la afición panameña terminen imponiéndose con autoridad en el marcador.

Nuestro pronóstico: Victoria de Panamá 3-1. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: junio 3, 2026