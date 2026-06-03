Corea del Sur vs El Salvador EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso rumbo Mundial 2026

Amistosos

¿La pegada demoledora de Son Heung-min o el orden táctico de la Selecta? ¡Mucho ojo, afición mexicana, porque este miércoles juega otro de los rivales directos del Tri en la fase de grupos de la Copa del Mundo. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

La selección de Corea del Sur cierra de manera oficial sus partidos de preparación en territorio estadounidense enfrentando a El Salvador desde Utah.

El conjunto de Corea del Sur llega a este compromiso con el ánimo por las nubes y con el tanque de confianza lleno. Tras un inicio de año complicado, los dirigidos por Hong Myung-bo desataron todo su potencial el domingo pasado al destrozar 5-0 a Trinidad y Tobago, en una noche mágica donde la superestrella, Son Heung-min, comandó la fiesta con un doblete espectacular.

Ubicados en el Grupo A del Mundial junto a México, Chequia y Sudáfrica, los coreanos saltarán a la cancha decididos a firmar otra goleada que los catapulte con ritmo de miedo a su debut del 11 de junio.

Pero cuidado, que enfrente estará una selección de El Salvador que, a pesar de quedarse con las ganas de ir al Mundial al quedar eliminada en la CONCACAF, llega en un momento de renovación muy interesante.

Bajo el mando del experimentado técnico Hernán Darío «El Bolillo» Gómez, la Selecta marcha invicta en este año tras cosechar un empate y una victoria en marzo, por lo que saldrán a quemar las naves en Utah con un bloque defensivo muy ordenado para intentar hacer un duelo digno.

Los pronósticos ven un partido muy inclinado para los asiáticos, esperando que el gran momento de Son y la jerarquía ofensiva de los Guerreros Taeguk terminen imponiendo condiciones con autoridad frente a un cuadro salvadoreño que suele sufrir en zona baja.

Nuestro pronóstico: Victoria de Corea del Sur 3-0. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: junio 3, 2026