Corea del Sur vs Trinidad y Tobago EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso rumbo Mundial 2026

Amistosos

Full Time: Korea 🇰🇷 ROUTES Trinidad and Tobago 🇹🇹 by 5 goals ⚽️



Lee Gi-hyuk might be a bonafide starter.



Great play from Son Heung-min 🐐, but against a weak opponent we didn’t learn too much. pic.twitter.com/U0AMv9j16k — BibimBallers (@BibimBallers) May 31, 2026

¿El rugido de los Tigres de Asia o la sorpresa de los Guerreros del Soca? ¡El camino a la Copa del Mundo 2026 se traslada a territorio estadounidense este sábado cuando la selección de Corea del Sur se mida a Trinidad y Tobago en un partido amistoso desde Utah. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Los asiáticos, rivales de México en la Copa del Mundo, pisan suelo norteamericano con la mira puesta en afinar detalles para el torneo, mientras que los caribeños inician un nuevo proceso pensando en 2030.

La selección de Corea del Sur llega a este compromiso con la obligación de recuperar las buenas sensaciones. Aunque clasificaron de forma espectacular e invicta en las eliminatorias asiáticas, los dirigidos por Hong Myung-bo no arrancaron bien el año tras sufrir dos dolorosas derrotas en marzo ante Costa de Marfil y Austria.

Instalados en el Grupo A de la Copa del Mundo, donde serán rivales ni más ni menos que de la Selección Mexicana, los coreanos necesitan un triunfo contundente para sacudirse las dudas y empezar a construir una inercia ganadora.

Pero cuidado, que enfrente está una escuadra de Trinidad y Tobago que, a pesar de no haber conseguido su boleto al Mundial tras quedarse en la tercera ronda de la CONCACAF, viaja con la firme intención de arruinar los planes coreanos.

Bajo la nueva dirección de Derek King, los Soca Warriors quieren cortar una racha de seis partidos sin ganar, buscando aprovechar el talento de su goleador estrella Levi García para dar un golpe de autoridad que les devuelva la confianza de cara al futuro.

Los pronósticos ven un partido dominado por los asiáticos, quienes a pesar de los ensayos tácticos y las posibles rotaciones del técnico, saltan como amplios favoritos para llevarse una victoria cómoda en Utah.

Nuestro pronóstico: Es triunfo sur-coreano 3-0. ¿Cuál es el tuyo?con este ansiado título internacional que no levantan desde el 2003, aunque tendrán que hacerlo sin Alexis Vega ni Jesús Gallardo por su convocatoria con la Selección Mexicana.

Last modified: mayo 30, 2026