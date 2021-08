Triplemania 2021 EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Psycho Clown vs Rey Escorpión en Directo

Lucha Libre

Finalmente ha llegado el momento una vez más de presenciar el espectáculo de lucha libre más grande del año en México. Lucha Libre AAA: Worldwide regresa a la casa de las nueve Triplemanias anteriores, la Arena Ciudad de México, para presentar la vigésimo novena edición consecutiva de su equivalente a WrestleMania, Triplemania XXIX.

Como puede suponer, AAA viene quizás de su período de 18 meses más difícil en la historia de la compañía, ya que la incertidumbre sobre cuándo regresaría la afición básicamente significó un punto final para toda su programación. De hecho, este es el primer programa con algún tipo de audiencia en vivo para AAA desde principios de 2020, ya que albergarán aproximadamente a siete mil personas este sábado por la noche.

Antes de la pandemia, ciertamente parecía que AAA estaba adoptando un enfoque global más agresivo para su marca al agregar “mundial” a la marca de su nombre. También realizaron shows en Nueva York y California e hicieron alianzas con IMPACT y AEW que han permitido que talentos como Taurus y los Lucha Brothers respectivamente trabajen en shows para ambas compañías.

Con esto en mente y viendo cómo esto podría ser el comienzo del regreso de los fanáticos a las arenas mexicanas, AAA tiene mucho trabajo por hacer si quieren que su producto sea visto de la misma manera que sus equivalentes en el norte.

Hora y Canal Triplemania 2021

Sede: Arena Ciudad de México, CDMX, México

Hora: 6:00 pm PT / 9:00 pm ET en Estados Unidos. 8:00 pm en México.

Canal: Space en Latinoamérica. Azteca 7 en México (A partir de las 11:00 pm).

Cartelera Triplemania 2021

Máscara vs Cabellera: Psycho Clown vs Rey Escorpion

Megacampeonato AAA: Kenny Omega (c) vs Andrade

Lucha de Empresas: Team AAA (Pagano, Murder Clown y Chessman) vs La Empresa (Puma King, Sam Adonis y DMT Azul)

Campeonato de Parejas AAA: Fenix & Pentagon (c) vs Hijo del Vikingo & Laredo Kid vs Taurus y luchador sorpresa

Título vs Título: Faby Apache (AAA Reina de Reinas) vs Deonna Purrazzo (Impact Knockouts)

Copa Bardahl: Drago, Mr. Iguana, Mamba, más 9 luchadores sorpresa

Marvel Lucha Libre: Team Leyenda Americana vs Team Terror Purpura

Triplemania 2021 en VIVO

Copa Triplemanía Bardahl: Drago vs Mamba v. Mr Iguana vs TBA.

Una vez más, no hay mucho para obtener una vista previa, ya que solo hay un pequeño número anunciado de participantes y, según los años anteriores, podría pasar literalmente de 12 a 30 participantes. Realmente es solo un combate diseñado específicamente para hacer estallar a la audiencia en vivo con apariciones sorpresa.

¡INVITADOS DE LUJO! 🚨@MrIguana y @onlymamba en el estudio para contarnos de la Copa Triplemanía, uno de los eventos que serán parte de la Triplemanía XXIX del próximo sábado 14 de agosto. pic.twitter.com/3C998z2ffJ — Los Protagonistas (@losprota) August 11, 2021

Hay algunos nombres en la lista de AAA que generalmente podemos esperar ver en los programas de AAA, como los miembros de Poder del Norte, Máximo, Pimpinela Escarlata y Octagón Jr, que podemos asumir fácilmente que serán parte de este duelo. Para agregar a la lista, también podemos asumir que algunas de las damas que han estado activas en los shows recientes de AAA estarán involucradas en el combate, como Lady Shani, Keyra, Big Mami y las integrantes de Las Toxicas: Lady Flammer, Lady Maravilla y La Hiedra.

Predicción: Mamba. Por supuesto.

Chessman, Murder Clown y Pagano vs La Empresa: DMT Azul, Puma King y Sam Adonis.

De regreso en Rey de Reyes en mayo, la facción de La Empresa se presentó por primera vez cuando los tres miembros hicieron su debut en AAA al atacar a Chessman, Pagano y Psycho Clown. Ahora, un poco más de tres meses después, esta disputa llega a un punto crítico cuando Chessman tiene que formar equipo con el hombre que se afeitó la cabeza en el evento principal de Triplemania del año pasado en Pagano y Murder Clown para enfrentarse a los invasores rudos implacables.

Si bien en la superficie esto puede parecer una coincidencia más para apilar la carta de Triplemania al asignar una coincidencia a algunos nombres importantes, es esta historia mencionada anteriormente la que hace que este combate sea algo especial. Los dos antiguos rivales amargos que se alinean con un conocido defensor del honor de la compañía luchan por el debut del establo formado por tres ex estrellas de CMLL que buscan hacer de AAA su nuevo hogar.

Para este combate, creemos que el único final lógico sería que Chessman se volviera contra su equipo para costarles la pelea o Chessman se volviera contra su equipo después de que de alguna manera perdieran el duelo ante La Empresa.

En otras palabras, no hay forma de que Chessman se vaya sin pelear contra Pagano en algún momento y no hay forma de que La Empresa pierda el combate.

Predicción: La Empresa; DMT Azul, Puma King y Sam Adonis.

Campeonato Mundial de Parejas AAA: Lucha Brothers (Pentagón Jr y Rey Fénix) vs Los Jinetes del Aire (El Hijo del Vikingo y Laredo Kid) vs Taurus y TBA.

Otra pelea más en el que aún no se ha anunciado la totalidad de los participantes, pero esta vez hay una imagen más clara de quién se está retirando como campeones, incluso si no hay una historia para el combate que no sea Vikingo y Laredo Kid formando equipos con tanta regularidad como podrían durante los últimos meses.

En las otras dos esquinas, tenemos a los campeones actuales y las estrellas de All Elite Wrestling, los Lucha Brothers; han sido los campeones durante aproximadamente 790 días desde que ganaron los cinturones en junio de 2019. Esto es importante porque en todo ese tiempo, principalmente debido a la pandemia, solo han logrado cinco defensas de los cinturones y, lo que es más importante, rara vez, si es que alguna vez, son reconocidos como los campeones en AEW Television.

Y finalmente, tenemos a Taurus, que probablemente formará equipo con Crazzy Steve de IMPACT Wrestling. Si bien AAA es conocida por tomar decisiones con regularidad que no tienen sentido para los fanáticos, esto parece ser un fracaso, ya que Taurus ha sido una parte activa de IMPACT desde febrero de este año y se ha asociado con Steve desde entonces.

Para ser perfectamente honesto, cualquiera de estos equipos podría irse fácilmente con los cinturones, pero teniendo en cuenta que el Pentágono y Fénix casi nunca están en AAA debido a sus compromisos con AEW, cómo Taurus parece permanecer por el momento en IMPACT, y Finalmente, cómo Vikingo y Kid se están convirtiendo poco a poco en uno de los equipos más atractivos de AAA y el potencial que tienen para presentarse internacionalmente como los campeones tienen nuestro voto para ganar esta pelea.

Predicción: Los Jinetes del Aire; Hijo del Vikingo y Laredo Kid.

Título vs Título: Faby Apache vs Deonna Purrazzo.

En el primero de los dos combates en los que está en juego un campeonato extranjero, Deonna Purrazzo continúa su camino de dominio que comenzó desde que puso un pie en IMPACT Wrestling. En ese tiempo, ganó el campeonato Knockouts dos veces con 8 defensas en su reinado actual y en el torneo Homecoming Queen a principios de este mes.

Por otro lado, tenemos a Faby Apache, hija del fallecido Gran Apache y 4 veces campeona y actual Reina de Reinas. Es una de las luchadoras más condecoradas y experimentadas de toda la escena mexicana, lo que la convierte en el obstáculo perfecto en el camino hacia la gloria de Purrazzo.

Deonna "La Virtuosa" Purrazzo está decidida a quedarse con la corona de Reina de Reinas en Triplemanía XXIX. 💪😎 ¿Crees que logrará ganarle a Faby Apache? #TriplemaniaXXIX llega MAÑANA EN VIVO 8PM pic.twitter.com/ncgr97J5Aq — Canal Space (@canalspace) August 14, 2021

Si bien ha habido cierta controversia en México sobre quién debería haberse enfrentado a Deonna en Triplemania entre Faby y su rival Lady Shani, ya que Shani se ha vuelto cada vez más popular en los últimos años, incluso ganando el cabello de Faby en Triplemania hace solo tres años, creemos que Faby ser la elección correcta para el partido, ya que su estilo técnico intenso y su condición de veterana ayudarán a vender el partido como lo mejor de lo mejor contra lo mejor de lo mejor.

Finalmente, creemos firmemente que Faby Apache es la mejor luchadora femenina en la lista de AAA y la mejor opción para un combate internacional de ensueño contra alguien del calibre de Purrazo. Sin embargo, en última instancia, creemos que este combate es la manera perfecta de consolidar a The Virtuosa como la mejor luchadora femenina del mundo, tal vez incluso para eventualmente trabajar en un combate contra la campeona de AEW, Britt Baker.

Predicción: Deonna Purrazo.

Megacampeonato AAA: Kenny Omega vs Andrade.

Por dónde empezar con este combate. Cuando Andrade fue lanzado por primera vez por la WWE en marzo, parecía que el mundo estaba lleno de oportunidades para el combate del año para El Ídolo. Aún así, nadie estaba listo cuando AAA conmocionó al mundo y anunció que esta pelea de ensueño se llevaría a cabo en la Triplemanía de este año.

Desde que apareció en AAA e incluso antes de eso, Kenny Omega ha estado en la carrera de su vida ganando los títulos mundiales de AAA, IMPACT Wrestling y AEW en cuestión de meses. Incluso si no ha defendido el cinturón o incluso se ha presentado mucho en AAA desde entonces, Kenny ha tenido las mejores actuaciones contra peleadores como Dragon Lee, Fénix y Laredo Kid.

Este combate de ensueño, resultado de la asociación que AAA y AEW han mantenido desde el inicio de AEW en 2019, también servirá como el primer combate de Andrade con AAA y el primer combate en México desde su partida a WWE en 2015.

Si bien no hay forma de predecir cómo reaccionarán los fanáticos al combate o al final de la pelea, no tenemos ninguna duda de que cuando estos dos finalmente choquen en el ring, seremos testigos de una exhibición de atletismo y lucha libre explosiva que no podríamos ver en ningún otro lado. Este es un verdadero combate de ensueño moderno.

No tenemos ninguna duda de que este será un fantástico contendiente automático para el Match of the Year, pero ¿quién ganará? Si bien una victoria para Andrade lo pondría en una vía rápida de regreso al estrellato en México y probablemente también ayudaría a su estatus como miembro de la lista de AEW, creemos que hay mucho más en la historia de Kenny Omega con tantos títulos mundiales como posible y con Kenny reteniendo eso significaría que eventualmente regresará para luchar contra otro miembro de AAA y, honestamente, eso suena como el mejor de los casos.

Predicción: Kenny Omega.

Máscara vs Cabellera: Psycho Clown vs Rey Escorpión.

Lo que actualmente está programado para el evento principal del mega show de este sábado, Clown vs Escorpion inmediatamente parece estar en la misma posición desafortunada que Triple H y Chris Jericho tenían 19 años antes cuando tuvieron que seguir a The Rock y Hulk Hogan en WrestleMania 18.

No es un golpe ni a Escorpion ni a Clown, ya que ambos han sido consistentemente algunos de los mejores en AAA y han trabajado duro para promocionar esta disputa tanto como sea posible, pero en este momento, unos días antes del programa, parece una tarea imposible superar a Omega vs Andrade.

Esta pelea parece haber sido reservado para seguir la tradición del evento más grande en México que resulta en que alguien pierda su máscara o su cabello, pero para ser honesto, parece haber una desconexión de los fanáticos ya que la disputa entre los dos no es exactamente al rojo vivo y dado el reciente historial de Psycho Clown de grandes combates y el reciente y trágico fallecimiento de su padre, parece haber un claro ganador.

¿Cuál es el mayor placer de El @Rey_Escorpion_1? 🦂🤟🏼

Le hicimos #10Preguntas personales al “Veneno Negro” ☠️ previo a su lucha ESTELAR de mañana en #TRIPLEMANIAXXIX Vs @Psychooriginal 🔥 #PonlePlay al mejor contenido de La @luchalibreaaa en #KameoSports 📲 pic.twitter.com/MvHVSASOQW — Kameo Sports (@KameoSports) August 14, 2021

No hace falta decir que a pesar de estos obstáculos, estos dos hombres todavía nos darán una apuesta final digna que seguramente involucrará algunas armas, sangre, uno o dos golpes locos y un montón de interferencia, como es la tradición de AAA.

Al final del día, probablemente veremos un buen combate entre estos dos, ya que ambos son capaces de un desempeño de calibre en el evento principal, pero la verdad es que es tan obvio que Rey Escorpion no podrá ganar que terminará lastimando la calidad general del combate y el espectáculo en sí si no se maneja correctamente.

Predicción: Psycho Clown.

