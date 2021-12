Triplemania Regia 2021 EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver, Cartelera, Resultados

Lucha Libre

Foto: @luchalibreaaa

Gran función nos espera este sábado 4 de diciembre con la Triplemanía Regia 2021 que nos ofrecerá una gran cartelera con los peleadores más importantes de la Triple A y que harán vibrar a toda la afición de Monterrey.

Hora y Canal Triplemania Regia 2021

Sede: Palacio Sultán, Monterrey, Nuevo León

Hora: 6:00 pm de México. 4:00 pm PT / 7:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: Space y Azteca Deportes (diferido) en México. FITE.TV en Estados Unidos.

Triplemania Regia 2021 en VIVO

Triplemanía Regia marcará el regreso esperado de Caín Velásquez que que hará equipo con Pyscho Clown y Pagano para enfrentar en una lucha semifinal ante LA Park, Taurus y Rey Escorpión, mientras que en el evento estarle estará en disputa el megacampeonato con el Hijo del Vikingo, Samuray del Sol, Jay Lethal, Bobby Fish y Bandido luchando por la gloria.

Triplemania Regia nos ofrecerá 7 combates llenos de emociones con peleas femeniles, guerra de tercias, campeonato de parejas, lucha especial y batalla de Honor. Aquí les dejamos la cartelera completa de la función:

Lucha por el Megacampeonato de la AAA

Hijo del Vikingo vs Samuray del Sol vs Jay Lethal vs Bobby Fish vs Bandido

Semifinales

Caín Velásquez, Psycho Clown y Pagano vs Rey Escorpión, L.A. Park y Taurius

Campeonato de Parejas AAA

Pentagón JR. y Fenix vs Cash Wheeler y Dax Harwood

Batalla de Honor

La Empresa con Estrellita vs Psycho Circus

Guerra de Tercias

Poder del Norte vs Vipers vs NGD

Lucha Femenil

Lady Shani, Faby Apache y Sexi Star vs Lady Maravilla, La Hiedra y Flammer.

Lucha Especial

Laredo Kid y Luchador Sorpresa vs Dragon Lee y Dralístico

Así que estamos listos para disfrutar de una gran función, peleas muy entretenidas y cargadas de emociones para los aficionados que están ansiosos de disfrutar de la lucha libre. Al concluir los esperamos con el mejor resumen, así como los resultados y ganadores de la noche.

