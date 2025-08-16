Written by: agosto 16, 2025 Lucha Libre

Triplemania EN VIVO 33 Cartelera [Repetición] Por Internet Triple A 2025

Triplemania

La espera terminó. Triplemanía XXXIII se celebra este sábado 16 de agosto en la imponente Arena Ciudad de México, prometiendo una velada que quedará grabada en la historia de la lucha libre mundial. La expectativa es máxima, pues por primera vez el evento insignia de Lucha Libre AAA Worldwide se realiza bajo la alianza oficial con la WWE, lo que asegura una producción de clase mundial y la presencia de superestrellas nacionales e internacionales.

Más de 22 mil aficionados llenarán el recinto capitalino para presenciar combates de campeonato, luchas de apuestas y apariciones de figuras legendarias. Entre luces, pirotecnia y rivalidades encendidas, la XXXIII edición de Triplemanía busca consolidarse como un referente global del deporte espectáculo.

¿Qué es Triplemanía y por qué es tan importante?

Desde 1993, Triplemanía se ha convertido en el equivalente mexicano a WrestleMania, siendo escenario de batallas épicas, desenlaces de rivalidades y memorables luchas de máscaras y cabelleras. Este 2025, la alianza con la WWE marca un punto de inflexión: eleva la producción, abre puertas a nuevas audiencias y proyecta la esencia de la lucha libre mexicana al mundo entero.

Más allá del espectáculo, Triplemanía representa un escaparate cultural que celebra tradición, identidad y pasión por el cuadrilátero.

Sede y capacidad

La Arena Ciudad de México, ubicada en Azcapotzalco, será la casa de Triplemanía XXXIII. Con capacidad para más de 22 mil espectadores, este recinto ha recibido eventos de primer nivel como la NBA, UFC y grandes peleas de boxeo. Hoy, se transforma en el epicentro de la lucha libre mundial.

Transmisión: dónde ver Triplemanía XXXIII

Para quienes no asistan, el evento tendrá amplia cobertura:

  • Televisión abierta: Azteca 7 y Canal 6 (diferido el 17 de agosto).
  • Streaming: HBO Max transmitirá en vivo.
  • Televisión de paga: Canal Space llevará la función en directo a toda Latinoamérica.
  • Online: YouTube, a través del canal oficial de WWE, disponible en vivo a nivel global.

Con esta edición, Triplemanía XXXIII promete no solo escribir un nuevo capítulo en la historia de la AAA, sino también consolidar la lucha libre mexicana como un espectáculo de talla internacional.

