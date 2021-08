Manny Pacquiao vs Yordenis Ugás EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver ESPN Pelea Box 2021

Box

Es semana de la pelea en Las Vegas una vez más y, si bien puede que no sea la pelea que muchos habían planeado ver, sigue siendo una que exige su atención. El ex campeón de ocho divisiones Manny Pacquiao caminará hacia el ring por primera vez en dos años cuando se enfrente al campeón de peso welter de la AMB, Yordenis Ugás, en el evento principal de un evento PBC on Fox PPV. Pacquiao estaba programado originalmente para enfrentarse al campeón unificado Errol Spence Jr., pero Spence sufrió un desgarro en la retina en el campo de entrenamiento y se vio obligado a retirarse. Es de destacar que el oponente original de Ugas para la cartelera también sufrió una lesión y se vio obligado a retirarse, lo que hace que este nuevo evento principal esté casi destinado.

Hora y Canal Pacquiao vs Ugás

Sede: T-Mobile Arena, Las Vegas, Nevada

Hora: 7:00 pm PT / 10:00 pm ET en Estados Unidos. 8:00 pm de Centroamérica. 9:00 pm de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 10:00 pm de Bolivia, Venezuela, Paraguay, Chile y Puerto Rico. 11:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay.

Canal: ESPN en Latinoamérica. FOX PPV en Estados Unidos.

Pacquiao no ha peleado desde su emocionante victoria sobre Keith Thurman en julio de 2019, donde ganó la corona de la AMB con una actuación asombrosa. Es considerado uno de los grandes de todos los tiempos en el deporte después de tener al menos un campeonato en ocho divisiones de peso.

Sin embargo, Ugás no es fácil de vencer. El cubano nunca ha sido noqueado en el ring y solo tiene una derrota desde 2015 mientras se enfrenta a algunos de los mejores pesos welter del mundo. Desafió a Shawn Porter por el título del CMB en 2019 y dejó caer una decisión dividida. Sin embargo, ganó el cinturón vacante de la AMB en septiembre de 2020 con una victoria por decisión dividida sobre Abel Ramos.

La cartelera también presenta otra divertida pelea de peso welter cuando Robert Guerrero se enfrenta a Víctor Ortiz en el co-estelar. Guerrero (36-6, 20 KOs) se retiró brevemente en 2017 después de sufrir su tercera derrota consecutiva y la quinta de sus últimas siete. Sin embargo, regresó en diciembre de 2018 y ha logrado tres victorias consecutivas. Es de destacar que Guerrero no ha peleado desde septiembre de 2019. Ortiz (32-6, 25 KOs), mientras tanto, no ha peleado desde un empate mayoritario contra Devon Alexander en febrero de 2018 después de que fuera acusado de múltiples cargos de agresión sexual. Esos cargos finalmente se retiraron en diciembre de 2020, ya que Ortiz busca volver a la competencia activa.

Además, el prospecto filipino invicto de 26 años Mark Magsayo se enfrenta al ex campeón Julio Ceja en una eliminatoria por el título de peso pluma. Magsayo lleva toneladas de poder para esta categoría de peso con 15 nocauts en 22 peleas profesionales. Rara vez ha peleado en Estados Unidos, la mayoría se ha quedado en casa en su natal Filipinas, pero ha causado una gran impresión en sus viajes a Estados Unidos. Magsayo al venir de una victoria por nocaut técnico sobre Pablo Cruz en abril para ganar esta oportunidad contra Ceja, quien ha atravesado tiempos difíciles sin una victoria desde 2017.

