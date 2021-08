Liga MX Torneo Apertura 2021

Atlas y Toluca tuvieron sus oportunidades, pero no estuvieron finos y se conformaron con el empate 0-0 en al jornada 6 del Torneo Apertura 2021 en el Jalisco.

El partido arrancó de manera movida con ambos clubes buscando ir al frente, al 11 un grave error de Camilo Vargas y Anderson Santamaría no pudo ser aprovechado por Ian González, al 17 en un tiro de esquina Julio Furch estuvo cerca con remate de cabeza, el Atlas se veía más cerca del gol, Toluca respondía con disparo del Dedos López al 31, pero después de 45 minutos el marcador no se movía. Para el segundo tiempo, apenas a los 2 minutos Sambueza sirvió a Alexis Canelo que falló de manera increíble la más clara de su equipo, al 69 Julián Quiñones había hecho una gran jugada que no pudo definir, otra vez el Atlas parecía más cerca, pero el gol no llegaba, la gran oportunidad fue al 90+5 con un penal, pero Julio Furch lo terminó fallando.

Con este empate el Atlas arribó a 9 puntos, mientras el Toluca se colocó con 11 unidades. En actividad de la jornada 7 de la Liga MX, los Zorros visitarán a los Tigres el sábado, un día después los Diablos Rojos recibirán a Pumas. Atlas 0-0 Toluca.

[Vídeo] Resultado y Resumen Atlas vs Toluca 0-0 Torneo Apertura 2021

