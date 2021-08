Inauguración Juegos Paralímpicos 2021 EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver #Tokio2020

Juegos Olímpicos 2021

El verano del deporte continúa, ya que los Juegos Paralímpicos 2021 están listos para comenzar y este martes 24 de agosto se hará la inauguración del evento.

El evento, que ha ganado popularidad en las últimas décadas, es ahora el tercer evento deportivo más grande del mundo, después de los Juegos Olímpicos y la Copa Mundial de la FIFA.

Hora y Canal Inauguración Juegos Paralímpicos 2021

Fecha: martes 24 de agosto

Hora: 8:00 pm de Japón. 5:00 am de Honduras, Guatemala, El Salvador, Costa Rica y Nicaragua. 6:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 7:00 am de Chile, Bolivia, Venezuela y Paraguay. 8:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 12:00 pm de Reino Unido y Portugal. 1:00 pm de España, Alemania, Francia, Italia y Holanda. 4:00 am PT / 7:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Claro Sports en Latinoamérica. Canal 5, Azteca 7 e ImagenTV en México. Telemundo en Estados Unidos. Canales locales en Latinoamérica.

Inauguración Juegos Paralímpicos 2021 en VIVO

Al igual que la ceremonia de los Juegos Olímpicos de verano hace unas semanas, se llevará a cabo en el Estadio Nacional de Japón con capacidad para 68.000 personas. El mismo lugar también acogerá la ceremonia de clausura el 5 de septiembre.

El Comité Paralímpico dice que el evento “comunicará al mundo el objetivo de crear una sociedad coexistente donde todos se respeten y se ayuden” y “cambiar de opinión, buscando nuevas posibilidades que trasciendan ideas preconcebidas mezclando varios elementos de nuevas formas”.

Aparte de eso, se han publicado pocos detalles sobre el evento.

Las llamas paralímpicas han viajado por las 43 prefecturas de Japón, así como en Stoke Mandeville en el Reino Unido, el lugar de nacimiento del Movimiento Paralímpico, y se reunieron para crear una sola llama en un evento de reunión de llamas en Tokio el 20 de agosto.

Para marcar el inicio de los Juegos Paralímpicos, los tres Agitos, el símbolo de los Juegos, también están en exhibición completa en el Parque Marino de Odaiba, frente a las costas de la Bahía de Tokio.

Hay 23 deportes en total en los Juegos, y el bádminton y el taekwondo aparecen por primera vez.

El tiro vuelve al programa Paralímpico de Tokio 2020 junto a dos deportes que debutaron en Río: la canoa y el triatlón.

El primer día, la pista de ciclismo, la natación y la esgrima en silla de ruedas liderarán la carga con las primeras medallas en la final de persecución individual de 3.000 m C1-3 femenino.

El baloncesto en silla de ruedas parece estar listo para ver un duelo emocionante, con Gran Bretaña y el equipo de EE. UU., Medallistas de bronce y oro en Río 2016 respectivamente, enfrentados entre sí. En rugby en silla de ruedas, el número tres del mundo Japón comienza su campaña por su primer título paralímpico contra Australia, actual campeona paralímpica.

Se han añadido dos nuevos deportes a la programación de Tokio 2020: Para bádminton y Para taekwondo, que se pondrán en marcha los días 1 y 2 de septiembre.

También se han incluido nuevas disciplinas. En Para canoa, la prueba de Va’a formará parte del programa Paralímpico por primera vez, así como el R9 mixto 50 SH2 en decúbito prono en Para tiro. Además, el Para remo utilizará la misma distancia que sus contrapartes olímpicas: 2.000 m. Va’a es una palabra en samoano, hawaiano y tahitiano que significa “barco”, “canoa” o “barco”.

