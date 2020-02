[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles México VS Estados Unidos 0-4 Torneo Preolímpico Femenil 2020

Tweet on Twitter

El Dignity Health Sports Park fue el escenario de la semifinal del Torneo Preolímpico Femenil de la CONCACAF en donde la Selección de Estados Unidos logró clasificar a Tokio 2020 luego de vencer 4-0 a México, quienes quedaron eliminadas del torneo.

Estados Unidos empezó con todo desde los primeros minutos del partido y no hicieron esperar para irse al frente en el tablero ya que al minuto 5 Rose Lavelle hizo de las suyas. México empezó a presionar pero se limitó a defender su lado de la cancha, sin embargo, las estadounidenses continuaron atacando y al minuto 14 Samantha Mewis anotó el segundo para su escuadra. El partido siguió su curso y las mexicanas no consiguieron acercarse al empate antes de irse al medio tiempo.

Para la segunda mitad del encuentro la Selección de México intentó presionar al principio pero no lograron hacer mucho pues Estados Unidos continuó con el ataque y la posesión del esférico y al minuto 67 Mewis volvió a hacer daño. Poco tiempo después apareció Christen Press para anotar el cuarto al minuto 73. Los minutos seguían pasando y las mexicanas no se rendían, sin embargo, pese a todos sus esfuerzos no lograron arrebatarles a las estadounidenses el boleto para Tokio 2020.