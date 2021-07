Inauguración Juegos Olímpicos 2021 EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver #Tokio2020

Juegos Olímpicos 2021

Los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 finalmente están aqui. Después de un aplazamiento de un año debido a la pandemia de COVID-10, los mejores atletas del mundo se están reuniendo en Japón para participar en 28 deportes diferentes con la esperanza de ganar una medalla de oro.

Después de una espera tan larga, tanto los atletas como los fanáticos están entusiasmados con el evento. Ya hubo algo de acción de fútbol y sóftbol antes de que comiencen los Juegos Olímpicos, pero la ceremonia de apertura marcará el inicio oficial de los Juegos de Verano de 2021.

La ceremonia de apertura ciertamente será divertida de ver, pero también será un poco conmovedora a medida que el mundo se reúna para los Juegos Olímpicos a raíz de una pandemia devastadora que todavía está en la mente de todos.

Aquí está todo lo que necesita saber sobre la ceremonia de apertura olímpica y cómo verla..

Hora y Canal Inauguración Juegos Olímpicos 2021

Fecha: viernes 23 de julio

Hora: 8:00 pm de Japón. 5:00 am de Honduras, Guatemala, El Salvador, Costa Rica y Nicaragua. 6:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 7:00 am de Chile, Bolivia, Venezuela y Paraguay. 8:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 12:00 pm de Reino Unido y Portugal. 1:00 pm de España, Alemania, Francia, Italia y Holanda. 4:00 am PT / 7:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Claro Sports en Latinoamérica. Canal 5, Azteca 7 e ImagenTV en México. Telemundo en Estados Unidos. Canales locales en Latinoamérica.

Inauguración Juegos Olímpicos 2021 en VIVO

La ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos durará unas cuatro horas. En Tokio, el evento se desarrollará a partir de las 8 p.m. hasta las 12 a.m. hora local.

Al igual que con la mayoría de los otros eventos deportivos afectados por el coronavirus, se echará de menos el rugido de la multitud. Aunque a diferencia de muchos eventos que han utilizado un “audio falso”, se ha informado que el ruido artificial de la multitud no se utilizará durante la Ceremonia de Apertura. En cambio, habrá más equipos de audio durante la transmisión con la esperanza de capturar un sonido más natural.

¿Qué pasa con los propios atletas? Según el COI, poco más de 11.000 atletas participarán en los Juegos. Incluso en las Olimpíadas tradicionales, no todos los atletas están presentes en la Ceremonia de Apertura. Algunos se están preparando para sus eventos. Este verano en Tokio, dos competiciones comienzan el miércoles, mientras que otras cuatro comienzan el día de la Ceremonia de Apertura.

Incluso con esas consideraciones, aún se desconoce cómo el COVID y las preocupaciones por el distanciamiento social afectarán la cantidad de atletas a los que se les permite participar en el Desfile de las Naciones.

En cuanto al orden del desfile, tradicionalmente, Grecia, el país que creó los Juegos Olímpicos, lidera el desfile, seguida por el resto de los equipos en orden alfabético con la excepción del país anfitrión al final. Esta vez, sin embargo, el desfile también honrará a los países anfitriones de los próximos Juegos, lo que significa que Francia (sede de las Olimpiadas de verano de 2024) y los EE. UU. (Sede de las Olimpiadas de verano de 2028 en Los Ángeles) marcharán justo por delante del Equipo de Japón.

