Genoa vs Napoli EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 2 Serie A 2021-22

Seguimos con las emociones de la jornada 2 de la Serie A 2021-2022 este domingo 29 de agosto con un buen duelo donde el Genoa hará su debut en casa con la misión de dar la sorpresa al recibir a un Napoli que saldrá decidido a imponer su jerarquía y llevarse el botín del Luigi Ferraris.

Hora y Canal Genoa vs Napoli

Sede: Estadio Luigi Ferraris, Génova, Italia

Hora: 5:30 pm de Italia. 10:30 am de Centroamérica. 11:30 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:30 pm de Bolivia, Chile, Paraguay y Venezuela. 1:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en México y Latinoamérica. Paramount+ en Estados Unidos.

Genoa vs Napoli en VIVO

El cuadro del Genoa sabe que los espera una larga y complicada campaña donde el objetivo será salvarse del descenso, su debut fue duro, pero saben que una de sus fortalezas será su localía donde deben sumar cada vez que puedan.

Il Grifone tuvo un amargo debut la semana pasada cuando visitaron al Inter de Milán siendo aplastados 4-0, por lo que para este domingo podríamos ver el debut de Johan Vázquez intentando mejorar la zona defensiva.

Por su parte, el Napoli tiene la misión de ser protagonista soñando con el título, saben que si hay una oportunidad de pelear por el Scudetto es justamente ahora, pero para ello el margen de error es mínimo.

Gli Azzurri cumplió en su debut la semana pasada logrando vencer 2-0 al Venezia con goles de Lorenzo Insigne y Elif Elmas, a pesar de sufrir la expulsión de Victor Osimhen apenas a los 22 minutos, esa expulsión podría abrirle la puerta al Chucky Lozano como titular.

Tanto el Genoa como el Napoli saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita seguir ganando en confianza en este inicio de la Serie A. En los pronósticos Gli Azzurri es claro favorito por su mayor jerarquía y calidad, pero el Génova intentará dar la sorpresa y salir, al menos, con el empate aprovechando su localía. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Genoa vs Napoli.

