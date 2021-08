Liga Española 2021-2022

El Real Madrid sumó una valiosísima victoria 1-0 en su visita al Betis en la jornada 3 de la Liga Española 2021-2022.

El partido arrancó de manera muy pareja, el Betis intentaba adelantar lineas mostrándose realmente competitivo, mientras Real Madrid no podía generar peligro, pero después de 45 minutos se mantenía un intenso, pero poco claro 0-0. Para el segundo tiempo el duelo se mantenía cerrado, pero al 61 Karim Benzema apareció para servir a Dani Carvajal que no perdonó el 0-1, eso obligó a Betis a adelantar lineas, pero el empate no llegó.

Con esta victoria el Real Madrid arribó a 7 puntos, mientras Betis se estancó en 2 unidades. La actividad se pausará por la Fecha FIFA, en dos semanas, en la jornada 4 de LaLiga, los Merengues recibirán al Celta de Vigo y los Béticos, en duelo que podría marcar el regreso de Diego Lainez, visitará a Granada. Betis 0-1 Real Madrid.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Betis vs Real Madrid 0-1 Liga Española 2021-2022

