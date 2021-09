[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Costa Rica vs Jamaica 1-1 Octagonal Final CONCACAF 2022

Eliminatorias CONCACAF 2022

Costa Rica sufrió un duro golpe al no pasar del empate 1-1 ante Jamaica en la jornada 3 del Octagonal Final de la CONCACAF rumbo al Mundial 2022 en el Nacional de San José.

El partido no pudo arrancar de mejor manera para Costa Rica ya que apenas a los 3 minutos Jimmy Marín los puso al frente, pero tras eso Jamaica buscaba el empate, al 17 Flemmings sacó disparo que Navas rechazó, los Reggae Boyz apretaban, aunque los Ticos también tuvieron sus oportunidades, pero al medio tiempo no había más. Para el segundo tiempo, apenas corrían 3 minutos cuando en un centro apareció Shamar Nicholson para poner el empate, al 54 estuvieron cerca del segundo los visitantes, al 63 Joel Campbell sacó disparo que Blake salvó, el duelo estaba muy trabado en media cancha, Costa Rica intentó apretar en la recta final, pero el gol del triunfo no llegó.

Con este empate Costa Rica sumó su segundo punto, mientras Jamaica cosechó su primera unidad en estas Eliminatorias. El Octagonal se reanudará en octubre cuando los Ticos visiten a Honduras y los Reggae Boyz hagan lo propio ante Estados Unidos. Costa Rica 1-1 Jamaica.

