Mundial Futsal

Arranca la actividad del Mundial Futsal 2021 este domingo 12 de septiembre con un buen partido donde Costa Rica intentará cumplir con un buen debut sabiendo que es vital el ganar al medirse a Kazajistán que también saldrá decidido a quedarse con el botín en la Zalgiris Arena.

Hora y Canal Costa Rica vs Kazajistán

Sede: Žalgiris Arena, Kaunas, Lituania

Hora: 6:00 pm de Lituania. 9:00 am de Costa Rica. 8:00 am PT / 11:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: TUDN en México y Centroamérica. Telemundo en Estados Unidos. Teletica en Costa Rica.

Costa Rica vs Kazajistán en VIVO

La selección de Costa Rica se ha consolidado como un rival importante en esta disciplina recordando que en la edición pasada de la Copa del Mundo en 2016 lograron meterse hasta los octavos de final donde cayeron eliminados a manos de Portugal, pero dejando un buen sabor de boca.

Los Ticos son los vigentes campeones de la CONCACACAF logrando vencer a los Estados Unidos en la gran final apenas el pasado 9 de mayo, antes habían vencido a Panamá en semifinales.

Por su parte, Kazajistán también lo ha hecho bien en esta disciplina y también llega de meterse a los octavos de final de la edición pasada, ellos cayeron eliminados a manos de España.

Los Kazajos lograron su boleto tras un buen papel en la Eurocopa donde dejaron en el camino a selecciones como los Países Bajos, República Checa y Rumania.

Tanto Costa Rica como Kazajistán saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones saldrán decididas a pegar primero, para ambas saben que el sumar estas tres unidades los pondría en una buena situación rumbo a las siguientes dos fechas. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Costa Rica vs Kazajistán.

Costa Rica vs Kazajistán EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 1 Mundial Futsal 2021

Last modified: septiembre 11, 2021

