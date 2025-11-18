Written by: noviembre 18, 2025 Selecciones

Costa Rica vs Honduras EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 6 Eliminatorias CONCACAF Mundial 2026


Costa Rica vs Honduras

El Grupo C de las eliminatorias de la CONCACAF para la Copa Mundial 2026 llega a su punto más dramático este miércoles, cuando Costa Rica y Honduras se enfrenten en un partido que solo admite un resultado para ambos: ganar o quedar fuera del pase directo.

Las dos selecciones vienen de tropezar en la jornada anterior, lo que dejó todo abierto para un cierre cargado de tensión.

Costa Rica: obligada a ganar y a esperar milagro

Costa Rica llegaba a Haití con la misión clara: ganar y mantenerse líder. Sin embargo, los Ticos fueron sorprendidos por el tanto de Frantzdy Pierrot, cayendo 1-0 pese a dominar la pelota y generar oportunidades.

Ese tropiezo fue devastador para los dirigidos por Miguel Herrera, quienes cayeron al tercer puesto con 6 puntos, detrás de Honduras (8) y Haití (7).
Para soñar con su cuarta Copa del Mundo consecutiva, Costa Rica necesita:

  1. Vencer a Honduras, sí o sí.
  2. Que Nicaragua sorprenda a Haití en Puerto Príncipe.

A pesar del difícil panorama, los Ticos tienen argumentos sólidos para creer:

  • Están invictos en sus últimos 9 partidos contra Honduras (3V, 6E).
  • Han ganado sus dos encuentros más recientes en casa ante los catrachos.
  • Han tenido explosión ofensiva como locales en la eliminatoria: 11 goles en solo dos partidos (3-3 vs Haití y 4-1 vs Nicaragua).

En ataque, destaca Alonso Martínez (NYCFC), autor de tres goles en esta fase, acompañado por Kenneth Vargas, quien aporta movilidad y presencia en el área.
En la portería, el veterano Keylor Navas debería mantenerse como titular en busca de su cuarto Mundial consecutivo.

El esquema 5-4-1 de Herrera se mantendría, con Waston, Juan Vargas y Gamboa como centrales.

Honduras: con el liderato, pero bajo presión

Para Honduras, la derrota 0-2 en su visita a Nicaragua fue un golpe inesperado. Antes de ese resultado, los catrachos presumían cuatro partidos invictos y cuatro encuentros sin recibir gol.

Sin embargo, su rendimiento como visitante en esta fase ha sido débil:

  • Derrota 2-0 en Nicaragua
  • Empate 0-0 en Haití
  • Cero goles anotados fuera de casa

Aun así, llegan como líderes del grupo con 8 puntos, pero su clasificación no está garantizada:

  • El empate podría no ser suficiente.
  • Incluso ganando, deben esperar que Haití no obtenga una victoria con una diferencia de goles mayor a la suya.

El técnico Reinaldo Rueda, quien llevó a Honduras al Mundial 2010, busca repetir la hazaña, pero tiene una racha adversa: no vence a Costa Rica desde 2013.

En ataque, la esperanza es Rommel Quioto, quien suma dos goles y podría regresar a su posición natural de centrodelantero.
Las bajas siguen siendo un problema: Denil Maldonado, Edwin Rodríguez, Alexander López y José Julián Martínez Crisanto siguen fuera por lesión.

Pronóstico: Costa Rica 2-1 Honduras

Se espera un partido vibrante, cargado de nervios y con ambos equipos jugando su futuro mundialista. Costa Rica llega más necesitada, pero también más fuerte en casa y con un dominio histórico reciente ante Honduras.

Los catrachos han mostrado muchas debilidades fuera de casa, especialmente en el ataque, lo que puede ser determinante.

Pronóstico final:
🇨🇷 Costa Rica 2-1 Honduras 🇭🇳

Los Ticos harían su tarea, aunque su clasificación dependerá del resultado en Haití vs Nicaragua.

