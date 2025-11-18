Costa Rica vs Honduras EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 6 Eliminatorias CONCACAF Mundial 2026

Selecciones

El Grupo C de las eliminatorias de la CONCACAF para la Copa Mundial 2026 llega a su punto más dramático este miércoles, cuando Costa Rica y Honduras se enfrenten en un partido que solo admite un resultado para ambos: ganar o quedar fuera del pase directo.

Las dos selecciones vienen de tropezar en la jornada anterior, lo que dejó todo abierto para un cierre cargado de tensión.

Costa Rica: obligada a ganar y a esperar milagro

Costa Rica llegaba a Haití con la misión clara: ganar y mantenerse líder. Sin embargo, los Ticos fueron sorprendidos por el tanto de Frantzdy Pierrot, cayendo 1-0 pese a dominar la pelota y generar oportunidades.

Ese tropiezo fue devastador para los dirigidos por Miguel Herrera, quienes cayeron al tercer puesto con 6 puntos, detrás de Honduras (8) y Haití (7).

Para soñar con su cuarta Copa del Mundo consecutiva, Costa Rica necesita:

Vencer a Honduras, sí o sí. Que Nicaragua sorprenda a Haití en Puerto Príncipe.

A pesar del difícil panorama, los Ticos tienen argumentos sólidos para creer:

Están invictos en sus últimos 9 partidos contra Honduras (3V, 6E).

contra Honduras (3V, 6E). Han ganado sus dos encuentros más recientes en casa ante los catrachos.

ante los catrachos. Han tenido explosión ofensiva como locales en la eliminatoria: 11 goles en solo dos partidos (3-3 vs Haití y 4-1 vs Nicaragua).

En ataque, destaca Alonso Martínez (NYCFC), autor de tres goles en esta fase, acompañado por Kenneth Vargas, quien aporta movilidad y presencia en el área.

En la portería, el veterano Keylor Navas debería mantenerse como titular en busca de su cuarto Mundial consecutivo.

El esquema 5-4-1 de Herrera se mantendría, con Waston, Juan Vargas y Gamboa como centrales.

Honduras: con el liderato, pero bajo presión

Para Honduras, la derrota 0-2 en su visita a Nicaragua fue un golpe inesperado. Antes de ese resultado, los catrachos presumían cuatro partidos invictos y cuatro encuentros sin recibir gol.

Sin embargo, su rendimiento como visitante en esta fase ha sido débil:

Derrota 2-0 en Nicaragua

Empate 0-0 en Haití

Cero goles anotados fuera de casa

Aun así, llegan como líderes del grupo con 8 puntos, pero su clasificación no está garantizada:

El empate podría no ser suficiente.

Incluso ganando, deben esperar que Haití no obtenga una victoria con una diferencia de goles mayor a la suya.

El técnico Reinaldo Rueda, quien llevó a Honduras al Mundial 2010, busca repetir la hazaña, pero tiene una racha adversa: no vence a Costa Rica desde 2013.

En ataque, la esperanza es Rommel Quioto, quien suma dos goles y podría regresar a su posición natural de centrodelantero.

Las bajas siguen siendo un problema: Denil Maldonado, Edwin Rodríguez, Alexander López y José Julián Martínez Crisanto siguen fuera por lesión.

Pronóstico: Costa Rica 2-1 Honduras

Se espera un partido vibrante, cargado de nervios y con ambos equipos jugando su futuro mundialista. Costa Rica llega más necesitada, pero también más fuerte en casa y con un dominio histórico reciente ante Honduras.

Los catrachos han mostrado muchas debilidades fuera de casa, especialmente en el ataque, lo que puede ser determinante.

Pronóstico final:

🇨🇷 Costa Rica 2-1 Honduras 🇭🇳

Los Ticos harían su tarea, aunque su clasificación dependerá del resultado en Haití vs Nicaragua.

