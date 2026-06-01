Written by: junio 1, 2026 Amistosos

Colombia vs Costa Rica EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso rumbo Mundial 2026

Colombia vs Costa Rica

¿La fiesta de despedida de la Selección Colombia o la sorpresa de los ticos en Bogotá? ¡El camino a la Copa del Mundo 2026 nos regala una tarde de muchísima pasión en Sudamérica este lunes cuando el combinado de Colombia reciba a Costa Rica en su último partido como local antes de emprender el viaje al Mundial. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Los cafetaleros quieren regalarle una victoria contundente a su gente, mientras que los centroamericanos buscan sanar las heridas de la eliminación.

La selección de Colombia llega a este compromiso con la obligación de ajustar tuercas en su zona baja. Aunque venían arrastrando un invicto imponente antes de que terminara el año pasado, los dirigidos por Néstor Lorenzo no arrancaron bien el 2026 al caer en sus dos duelos europeos contra Croacia y Francia. 

Sin embargo, para este duelo en Bogotá el ambiente será de auténtica fiesta. El histórico portero David Ospina celebrará su partido número 130 defendiendo la camiseta tricolor, mientras que James Rodríguez y Luis Díaz prometen encender el ataque de un equipo que suele regalar partidos sumamente entretenidos y con muchos goles. 

Pero cuidado, que enfrente estará una Costa Rica herida pero muy peligrosa en el contragolpe. Los ticos se quedaron con las ganas de calificar al Mundial tras una eliminatoria muy complicada en la CONCACAF, y ahora enfocan todas sus baterías en prepararse para la Liga de Naciones. 

A pesar de sus preocupantes lagunas defensivas, los centroamericanos tienen mucho talento al frente, destacando el gran momento de Warren Madrigal en la MLS, quien saldrá con el cuchillo entre los dientes para poner a temblar a la zaga colombiana.

Los pronósticos ven un partido abierto, sumamente ofensivo y de muchas llegadas en ambas porterías, donde el peso de la localía y la jerarquía de las figuras colombianas ponen a los cafetaleros como amplios favoritos para llevarse una victoria con más de dos goles en el marcador. 

Nuestro pronóstico: Victoria de Colombia 3-0. ¿Cuál es el tuyo?

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