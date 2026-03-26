Written by: marzo 26, 2026 Amistosos

Costa Rica vs Jordania EN VIVO Hora y Canal Por Internet Amistoso Marzo 2026

Costa Rica vs Jordania

¡Choque de preparación en Turquía! Este viernes, Jordania y Costa Rica se miden en un amistoso internacional con objetivos muy diferentes y aquí te contamos los detalles y nuestro pronóstico.

Mientras los jordanos afinan puntería para su histórica participación en el Mundial 2026, los ticos inician oficialmente su largo camino hacia el 2030.

Jordania llega en un gran momento de confianza. Tras ser finalistas de la Copa Árabe y dejar claro su poderío ante potencias regionales, ahora se enfocan en su grupo mundialista junto a Argentina, Austria y Argelia. Para ellos, este duelo es vital para medir su resistencia ante el fútbol de nuestra región.

Por su parte, Costa Rica estrena timón. Tras el amargo empate ante Honduras que los dejó fuera del Mundial y la salida de Miguel Herrera, Fernando Batista asume el reto de renovar a la selección. Es el momento de probar caras nuevas, sacudirse el polvo y empezar a construir una identidad ganadora.

¿Podrá Jordania mantener su racha positiva o el ‘Bocha’ debutará con una alegría para el pueblo tico?

Nuestro pronóstico: Será un partido de mucha prueba táctica. Empate 1-1. ¿Cuál es el suyo?

Etiquetas: , , , Last modified: marzo 26, 2026
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