Costa Rica vs Irán EN VIVO Hora y Canal Por Internet Amistoso Marzo 2026

Amistosos

Café en mano y fútbol en la pantalla! Este martes arrancamos temprano con un choque de estilos: Costa Rica frente a Irán y aquí te contamos todos los detalles y nuestro pronóstico.

Los Ticos están en reconstrucción rumbo al 2030, mientras que los Persas ya piensan en la Copa del Mundo 2026.

Los Ticos, de la mano del ‘Bocha’ Batista, siguen en su misión de reconstrucción tras el trago amargo de quedar fuera del Mundial. Pero ojo, que el empate ante Jordania dejó buenas sensaciones; hay juventud, hay hambre y, sobre todo, hay ganas de volver a ser el gigante de la zona.

Batista está aprovechando cada minuto para ver quién tiene el carácter para liderar este nuevo ciclo. Pero hoy, la prueba sube de nivel.

Enfrente está Irán. El conjunto persa viene de caer ante Nigeria y no puede permitirse otra derrota antes de que inicie el sueño mundialista. Con un fútbol físico y muy ordenado, Irán saldrá a apretar desde el primer minuto para confirmar que están listos para competir en la élite.

¿Podrá la ‘Pura Vida’ dar la sorpresa o la jerarquía mundialista de Irán se impondrá en el marcador?

Nuestro pronóstico: Irán llega con una necesidad competitiva mayor de cara al verano. Gana Irán 2-1. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: marzo 30, 2026