Gran Premio de Italia 2021 EN VIVO Dónde ver, Posiciones Finales, Checo Pérez Formula 1

Formula 1

La actividad de la Formula 1 continua en su etapa crítica este domingo 12 de septiembre con el Gran Premio de Italia 2021 donde Max Verstappen buscará una nueva victoria que lo consolide como líder, mientras Lewis Hamilton intentará remontar para mantenerse en la pelea, del lado del Checo Pérez tendrá que hacer una carrera perfecto si aspira a cumplir con las expectativas y meterse al podio en Monza.

Hora y Canal Gran Premio de Italia 2021

Sede: Autodromo Nacional de Monza, Lombardía, Italia

Hora: 3:00 pm de Italia. 8:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 10:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 6:00 am PT / 9:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica (excepto México). Fox Sports en México. ESPN Deportes en Estados Unidos.

Gran Premio de Italia 2021 EN VIVO

En la segunda vez que la Fórmula 1 hizo una incursión en el mundo de la clasificación de sprint, Valtteri Bottas logró llevarse la bandera a cuadros para sumar las 3 unidades, sin embargo este domingo tendrá que partir desde el último puesto de la parrilla por una penalización.

En la misma semana en que se anunció que Bottas reemplazaría a Kimi Raikkonen en Alfa Romeo para la temporada 2022, el piloto finlandés ganó la calificación de sprint, pero una penalización en el motor lo obligará a comenzar el GP de Italia en la última posición, el gran ganador fue Max Verstappen que comenzará la carrera del domingo desde la pole position tras finalizar segundo en el Sprint.

Detrás de Verstappen estarán los pilotos de McLaren, Daniel Ricciardo y Lando Norris, quienes mantuvieron a raya a Lewis Hamilton que tendrá que salir en la cuarta posición este domingo.

Foto: @F1

Dejando a un lado a Bottas, la clasificación no estuvo exenta de drama. Hamilton, que comenzó en segundo lugar, rápidamente se quedó atrás al comienzo del sprint, terminando cuarto. Pierre Gasly, ganador del año pasado en Monza, se estrelló al entrar en la primera chicane del sprint. Checo Pérez, por su parte, había perdido una posición que logró recuperar siendo el único piloto que logró superar en carrera después de la largada.

😨CHECO DEVOLVIÓ LA POSICIÓN A LANCE STROLL



Para evitar el toque, Sergio Pérez cortó en la pista, pero en la siguiente vuelta pasó a Lance. El mexicano ya es 9…#F1xFOX pic.twitter.com/5qtBcGpHyV — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) September 11, 2021

Así que esta todo listo para una gran carrera este domingo donde mantendremos la pelea entre Verstappen y Hamilton, así como entre Mercedes y Red Bull, esperando que el mexicano, que saldrá octavo, pueda remontar posiciones.

Gran Premio de Italia 2021 EN VIVO Dónde ver, Posiciones Finales, Checo Pérez Formula 1

Last modified: septiembre 11, 2021

Etiquetas: Checo Pérez