Costa Rica vs Venezuela EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 2 Mundial Futsal 2021

Gran partido tendremos este miércoles 15 de septiembre en la jornada 2 del Mundial Futsal 2021 cuando Costa Rica busque sumar sus primeros puntos que le permita seguir en la pelea, no pueden fallar cuando se midan a Venezuela que llega motivado listo para imponer su calidad en la Zalgiris Arena.

Hora y Canal Costa Rica vs Venezuela

Sede: Zalgiris Arena, Kaunas, Lituania

Hora: 6:00 pm de Lituania. 9:00 am de Costa Rica. 8:00 am PT / 11:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Telemundo en Estados Unidos. Teletica en Costa Rica.

Costa Rica vs Venezuela en VIVO

La selección de Costa Rica llegó a esta Copa del Mundo con mucha ilusión siendo el campeón de la CONCACAF, sin embargo su debut no fue el esperado, por lo que en esta segunda fecha necesitan sumar si no quieren llegar eliminados a la última jornada.

Los Ticos no la pasaron bien en su debut el pasado domingo cuando se midieron a Kazajistán siendo aplastados 6-1, por lo que tienen mucho que mejorar.

Por su parte, Venezuela también empezó esta Copa del Mundo ilusionados por hacer su buen papel, su debut fue bueno, pero saben que el camino apenas esta empezando.

La Vinotinto tuvo un duelo muy cerrado en su debut el pasado domingo cuando se midieron al anfitrión, Lituania, logrando doblegarlos 2-1, por lo que están motivados.

Tanto Costa Rica como Venezuela saben de la importancia de este partido dado que ambos llegan con la misión de ganar para pensar en la clasificación, no hay margen de error, la Vinotinto es favorita, pero los Ticos saldrán a “matar o morir” ya que otra derrota podría dejarlos eliminados. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Costa Rica vs Venezuela.

