Partido muy atractivo tendremos este miércoles 15 de septiembre abriendo la jornada 2 del Mundial Futsal 2021, cuando Guatemala busque sumar su segunda victoria que les permita firmar su clasificación a la fase final, pero tendrán que medirse a Egipto que no tiene margen de error, necesita ganar en la Avia Solutions Group Arena.

Hora y Canal Guatemala vs Egipto

Sede: Avia Solutions Group Arena, Vilna, Lituania

Hora: 6:00 pm de Lituania. 9:00 am de Guatemala. 8:00 am PT / 11:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Telemundo en Estados Unidos. Canal 6 en Guatemala.

Guatemala vs Egipto en VIVO

La selección de Guatemala llegaba muy motivado a esta Copa del Mundo intentando demostrar su crecimiento, su debut fue soñado, sin embargo saben que todavía no han logrado ganar y que necesitan mantener el ritmo.

Los Chapines tuvieron un grandísimo partido de debut el pasado domingo cuando se midieron a Uzbekistán en un duelo muy cerrado que ganaban 4-1, los empataron a cuatro, pero un gol en la recta final les terminó dando la victoria 5-4.

Por su parte, Egipto es la otra cara de la moneda con un debut muy amargo ya que el domingo pasado se midieron a Rusia siendo aplastados 9-0, por lo que hay mucho que mejorar.

Los Egipcios saben que si sueñan con avanzar es vital el ganar este miércoles.

Tanto Guatemala como Egipto saben de la importancia de este partido dado que ambos tienen la misión de llevarse la victoria que los acerque a la fase final. Después de lo visto en la jornada 1 los Chapines son ligeros favoritos, pero los Egipcios se enfrentaron a uno de los favoritos al título, por lo que ante otro rival pueden mostrar una mejor cara. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Guatemala vs Egipto.

Guatemala vs Egipto EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 2 Mundial Futsal 2021

