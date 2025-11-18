Guatemala vs Surinam EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 6 Eliminatorias CONCACAF Mundial 2026

Selecciones

Guatemala cerrará su participación en la tercera ronda de las Eliminatorias de la CONCACAF cuando reciba este miércoles por la noche a Surinam en el Estadio El Trébol, en un duelo que enfrenta a un equipo sin presión ante otro que está a las puertas de hacer historia.

Mientras Guatemala busca despedirse con dignidad y evitar el último lugar del Grupo A, Surinam llega como líder invicto y con la posibilidad de sellar su primera clasificación a una Copa Mundial de la FIFA.

Guatemala quiere cerrar con orgullo

La Selección de Guatemala, que nunca ha clasificado a un Mundial, afronta este último partido con su destino ya decidido. Luego de una destacada segunda fase en la que terminaron segundos del Grupo C detrás de Jamaica, el inicio prometedor no logró trasladarse a la tercera ronda.

El conjunto dirigido por Luis Fernando Tena registra apenas una victoria en cinco partidos, con dos empates y dos derrotas, colocándose en el tercer puesto del Grupo A con cinco unidades.

En su presentación más reciente, los chapines demostraron carácter al remontar un 0-2 ante Panamá, llegando incluso a tomar ventaja 3-2, pero terminaron cayendo en los minutos finales. Pese al golpe, Guatemala fue superior en posesión y generó 14 tiros más a puerta que Panamá, mostrando que su funcionamiento ofensivo ha mejorado.

Para este cierre, Tena podría hacer ajustes, especialmente tras el doblete del mediocampista Rudy Muñoz, quien pidió titularidad entrando desde el banquillo. Todo apunta a que Nicholas Hagen (Columbus Crew) regresará al arco en este último duelo.

Un resultado positivo le permitiría a Guatemala no terminar última de su grupo y cerrar el proceso con mejores sensaciones.

Surinam, a un paso de la historia

En contraste, el panorama para Surinam es totalmente distinto. Tras una campaña impecable, los dirigidos por Stanley Menzo llegan invictos con nueve puntos producto de dos victorias y tres empates.

Su actuación más reciente fue la mejor del proceso: un contundente 4-0 sobre El Salvador, con anotaciones de Tjaronn Chery, Dhoraso Klas y un doblete relámpago de Richonell Margaret.

Ese triunfo les permitió superar a Panamá en la carrera por el liderato del Grupo A y acercarse a la clasificación mundialista como nunca antes.

Surinam presume la mejor ofensiva y la mejor defensa del grupo, y buscarán mantener ese balance perfecto en una visita que podría marcar un antes y un después en su historia futbolística.

Sin reportes de lesiones, lo más probable es que Surinam repita su once ideal, aunque existe la posibilidad de que Klas reciba más minutos tras su gol ante El Salvador. En defensa destacarían nuevamente Shaquille Piñas, Myenty Abena y Radinio Balker, piezas clave en la solidez del equipo.

Pronóstico: Guatemala 0-2 Surinam

Aunque Guatemala ha mostrado reacción en algunos tramos de los partidos, su inconsistencia ha sido una constante. Surinam, en cambio, llega motivado, sólido y con una oportunidad única de alcanzar su primera Copa del Mundo.

Pronosticamos una victoria visitante por 0-2, con la que Surinam mantendría su invicto y daría un paso decisivo hacia la clasificación.

Last modified: noviembre 18, 2025