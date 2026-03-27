Written by: marzo 27, 2026 Amistosos

Argelia vs Guatemala EN VIVO Hora y Canal Por Internet Amistoso Marzo 2026

Argelia vs Guatemala

¡Duelo intercontinental en Italia! Este viernes, el estadio de Génova recibe un amistoso fascinante: Argelia vs. Guatemala y aquí te contamos los detalles y nuestro pronóstico.

Los aficionados argentinos estarán muy al pendiente de este amistoso ya que Argelia será el rival contra el que Argentina debutará en el Mundial 2026 el próximo 16 de junio.

Los argelinos llegan en un momento dulce, con una racha de ocho victorias en sus últimos diez juegos y con Riyad Mahrez listo para comandar el ataque. Aunque vienen de un tropiezo en la Copa Africana, su jerarquía es indiscutible.

Por su parte, la selección de Guatemala llega con ganas de sacudirse la inconsistencia. Tras una derrota ajustada ante Canadá, los chapines buscan dar un golpe de autoridad en Europa. La mala noticia es que no contarán en el banquillo con el ‘Flaco’ Tena, quien se recupera de una cirugía en México; el mando lo llevará su asistente, Chava Reyes

¿Pesará la jerarquía de Argelia o Guatemala aprovechará la neutralidad de Italia para hacer historia?

Nuestro pronóstico: Argelia está en un nivel de organización superior. Gana los Verdes 2-0. ¿Cuál es el tuyo?

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