Betis vs Celtic EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 1 Europa League 2021-22

Europa League

Se abren las emociones de este jueves 16 de septiembre en la jornada 1 de la Europa League 2021-2022 cuando el Betis haga su debut con la misión de sumar su primera victoria, pero tendrán que recibir a un Celtic que saldrá decidido a salir con vida del Benito Villamarín.

Hora y Canal Betis vs Celtic

Sede: Estadio Benito Villamarín, Sevilla, España

Hora: 6:45 pm de España. 10:45 am de Centroamérica. 11:45 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:45 pm de Bolivia, Chile, Paraguay y Venezuela. 1:45 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:45 am PT / 12:45 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica. TUDN en Estados Unidos.

Betis vs Celtic en VIVO

El cuadro del Betis ha tenido un arranque de campaña irregular en LaLiga de España donde suman un triunfo, par de empates y una derrota. Llegan motivados ya que el pasado lunes doblegaron 1-2 al Granada con goles de Rodrigo Sánchez y Sergio Canales.

Los Béticos vuelven a una competencia europea tras no haber tenido participación desde la temporada 2018-19 en esta misma Liga Europea cuando lograron llegar a los 16avos de Final pero terminaron eliminados a manos del Rennes.

Por su parte, el Celtic ha tenido un torneo complicado en la Premiership de Escocia con 3 victorias y 2 derrotas. El pasado sábado vencieron 3-0 al Ross County con doblete de Albian Ajeti y uno más de Cameron Carter-Vickers.

The Bhoys ha tenido ya una larga participación europea ya que quedaron eliminados en la segunda ronda previa de la Champions League, eso los mandó a la tercera ronda previa de esta Europa League donde no tuvieron problemas para eliminar al Jablonec, mientras que en el Playoff lograron dejar fuera al AZ Alkmaar.

Tanto el Betis como el Celtic saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de arrancar la competencia con el pie derecho. En los pronósticos los Béticos son favoritos, aunque Diego Lainez todavía no estará disponible, mientras The Bhoys intentará salvar, al menos, el empate. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Betis vs Celtic.

Betis vs Celtic EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 1 Europa League 2021-22

Last modified: septiembre 15, 2021

Etiquetas: Betis