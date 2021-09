Mundial Futsal

Abrimos las emociones de este sábado 18 de septiembre en el cierre de la fase de grupos del Mundial Futsal 2021 cuando Guatemala busque dar la gran campanada que les permita soñar con la clasificación, pero se enfrentarán a Rusia que saldrá a imponer su jerarquía en la Zalgiris Arena.

Hora y Canal Guatemala vs Rusia

Sede: Žalgiris Arena, Kaunas, Lituania

Hora: 6:00 pm de Lituania. 9:00 am de Guatemala. 8:00 am PT / 11:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Azteca Guate en Guatemala. Telemundo en Estados Unidos.

Guatemala vs Rusia en VIVO

La selección de Guatemala llegó a esta Copa del Mundo con mucha ilusión y tras un gran debut parecían perfilados a la clasificación, sin embargo se han complicado al llegar a esta última fecha con una victoria y una derrota, por lo que necesitan sumar para asegurar su boleto a la fase final.

Los Chapines vienen de un amargo descalabro el pasado miércoles cuando se midieron a Egipto en un duelo muy cerrado donde llegaron a tomar ventaja, pero en la recta final terminaron cayendo por un estrepitoso 6-3.

Por su parte, Rusia es una de las grandes favoritas a llevarse el título de la competencia y han empezado la competencia de buena manera ganando los 2 partidos que han disputado con 13 goles a favor y apenas dos recibidos, por lo que tienen todo para seguir con esa buena inercia.

Los Rusos vienen de una buena victoria el pasado miércoles cuando se midieron a Uzbekistán logrando doblegarlos 4-2.

Tanto Guatemala como Rusia saben de la importancia de este partido ya que ambos países tienen la misión de cerrar con victoria, aunque es una realidad que los Rusos son amplios favoritos para ganar, sería una sorpresa si los Chapines salvan, al menos, el empate. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Guatemala vs Rusia.

Guatemala vs Rusia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 3 Mundial Futsal 2021

Last modified: septiembre 17, 2021

Etiquetas: Canal Guatemala vs Rusia